В России отреагировали на новый Майдан в Украине

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КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. В Украине складываются предпосылки для возникновения нового Майдана, заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

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"Все, что сегодня происходит в Киеве, никакого отношения к интересам народа не имеет. Идет элементарная борьба за власть", — сказал он.

По его словам, для повторения Майдана, "к чему, несомненно, стремятся митингующие, обязательно нужна массовка".

"Понятно, что 2–3, даже 6 тысяч никакой погоды не сделают, но в случае пролития серьезной крови ситуация может коренным образом измениться", — сказал политик.

Он отметил, что "в разорванном на куски украинском обществе, потерявшем практически все ориентиры, без труда отыщется несколько сотен тысяч людей без рода и племени, для которых уличные столкновения – бальзам на душу, а жизнь человеческая не дороже гривны".

"Что касается лидеров противостоящих сторон, то они готовы на все. Михаила Саакашвили мир знает как зачинателя преступной войны в августе 2008 года. Петр Порошенко снискал себе "геростратову славу" "миротворческими" операциями в Донбассе", — подчеркнул парламентарий.

"Будет очень жаль, если в их борьбу будут втянуты и пострадают простые украинцы", — заключил сенатор.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов"), "Свобода", а также партии Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.