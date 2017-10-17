Третий Майдан: хроника протестных столкновений в центре Киева

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Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Столицу вновь охватила протестные настроения. С самого утра в центре Киева проводят анонсированную акцию протеста сторонники партии бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Нацкорпуса", "Свободы", "Самопомичи", "Гражданской позиции", к которым присоединились и ряд народных депутатов. Протесты уже успели окрестить "третьим Майданом".

Протестующие заранее заявили, что будут требовать отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство. Группа депутатов, требуя безотлагательно внести на рассмотрение парламента данные вопросы, с утра во вторник сорвала заседание согласительного совета, а под стенами ВР во второй половине дня вспыхнули столкновения.

Подробнее о протестах в центре столицы — в обзоре РИА Новости Украина.

С гаубицами и столкновениями

С самого утра в центр Киева стянули около 3,5 тысячи силовиков, на подходе к Верховной Раде установили рамки металлоискателей и кордоны парвоохранителей, и даже магазин военторг на Площади Славы, в километре от парламента, взяли под усиленную охрану. По данным СМИ, у нескольких протестующих, которые проходили через металлодетекторы были изъяты молотки.

Мустафа Найем, facebook Верховная Рада Украины во вторник, 17 октября

Также перекрыли ряд центральных улиц Грушевского, Липскую, Шелковичную, Институтскую, Лютеранскую — правительственный квартал, а к метро "Арсенальная" подогнали полицейские машины, перекрывая движение. Усилили и блокопосты на въездах в Киев, что утром после продолжительных выходных привело к масштабным пробкам.

С утра акция началась мирно, однако, традиционно, не обошлось без инцидентов. Первые небольшие потасовки с полицией произошли, когда активисты пытались подвезти к Раде полевую кухню. После переговоров активисты добились своего. Позднее скандальный депутат Владимир Парасюк под стенами парламента подрался с начальником управления Госохраны Валерием Гелетеем. Досталось и народному депутату фракции "Блок Петра Порошенко" Алексею Гончаренко, которого автомайдановцы забросали яйцами.

В Мариинском парке близ парламента также были замечены гаубицы, стрельба из которых всполошила митингующих. Как выяснилось позднее, грохотание оказалось салютом в честь визита в Киев президента Мальты.

Перед протестующими в первой половине дня выступили нардепы Мустафа, Сергейи Светлана, заявившая о намерениях блокировать трибуну парламента до выполнения требований митинующих, а ближе к обеду на митинге выступил и сам. Он посоветовал президенту уйти в отставку.

"Если до конца дня эти люди не примут никакого решения на благо народа, то мы должны подумать о следующих наших требованиях. Если Порошенко не услышит сегодня вас, то нам всем предстоит переместиться в другое место. Я призываю киевлян после работы присоединиться к нам сюда. Если не будет никаких решений на благо народа, Порошенко надо подумать, чтобы уйти со своего поста", — заявил Саакашвили.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Саакашвили на митинге около Верховной Рады

Саакашвили допустил, что в случае невыполнения требований протестующих, часть из них могут остаться у здания Верховной Рады бессрочно, другие — выехать в регионы и продолжить протесты там. Он добавил, что вечером вторник озвучит дальнейшие планы.

В целом, по разным оценкам, массовый митинг в центре столицы во вторник собрал около 4,5 тыс человек.

После обеда протесты пошли на спад: сторонники "Батькивщины" покинули акцию протеста, активисты "Движения новых сил" заблокировали выходы из комитетов Рады на Садовой и Шелковичной, а "Нацкорпус" выстроился вдоль забора на Грушевского с намерением не выпускать народных депутатов, которые захотят покинуть здание Рады. Сообщалось и о том, что силовики заблокировали во дворе на Грушевского группу активистов, которые хотели вынести туристические палатки. Среди заблокированных оказались нардепы Лещенко и Надежда Савченко.

На фоне эксцессов советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, заявил, что участники акции протеста под Верховной Рады могут пойти на штурм.

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Вместе с тем около 15.30 под стенами парламента вспыхнули столкновения между протестующими и силовиками со стороны улиц Шелковичной и Грушевского. Во время столкновений был применен слезоточивый газ. По словам очевидцев, есть как минимум четверо пострадавших — трое протестующих и правоохранитель. Пока неизвестно, кто именно применил газ.

theinsider.ua Столкновения под Верховной Радой

Реакция и палатки

Утром во вторник глава государства Петр Порошенко, пытаясь сыграть на опережение оппонентов, внес в парламент законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Также президент отметил, что большинство озвученных организаторами акции требований совпадают с инициативами руководства страны.

"Нам нужны спокойные условия работы Верховной Рады. Мы открыты для инициатив и не надо стучать в открытые двери. Так же надеюсь, что и сегодняшняя акция закончится мирно и способствовать принятию в том числе и президентских законопроектов", — заявил президента

Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что вопросы об отмене депутатской неприкосновенности и новом избирательном законодательстве будут рассматриваться после того, как депутаты завершат рассмотрение медицинской реформы.

Ближе к 17:00 нардеп Мустафа Найем после переговоров политсил заявил, что во вторник парламентская коалиция не выполнит ни одно из требований протестующих.

"Плохие новости. Только что вышли от Андрея Парубия. Сегодня коалиция не выполнит ни одно из наших требования. Лидеры БПП и НФ готовы включить в повестку дня четверга два из наших требования: отмену неприкосновенности и законы о выборах", — сообщил Найем.

В это же время колонна протестующих, которую возглавил Саакашвили, прорвала кордон оцепления на пересечении улиц Грушевского и Садовой и проследовала к зданию парламента, где началась установка первых палаток: есть и большие армейские, и маленькие туристические Также на площадь Конституции принесли несколько десятков спальных мешков. Один из митингующих сказал, что "скоро еще принесут 700 палаток, которые были выделены в виде гуманитарной помощи". Однако кем предоставлены палатки, он не уточнил.

strana.ua Митингующие начали устанавливать палатки у здания Верховной Рады

По состоянию на 17:30 под парламентов уже установили около 20 палаток. Активисты установили палатки даже на проезжей части улицы Грушевского у здания ВР. Также в СМИ появилась информация, что протестующие начали отбирать у нацгвардейцев щиты, а численность митингующих увеличилась едва ли не вдвое, основная часть — мужчины в камуфляже с опознавательными знаками "Донбасса", "Национального корпуса" и других организаций. По словам активистов, они намерены находиться под Радой до четверга, пока в парламенте не рассмотрят их требования.

По материалам открытых источников интернет