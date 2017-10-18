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    Правоохранители оцепили Раду, подходы к зданию перекрыты

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    По состоянию на 08.15 усилена охрана общественного порядка в правительственном квартале. Сотрудники правоохранительных органов частично перекрыли движение на центральных улицах столицы.
    Ситуация возле Верховной Рады утром 18 октября 2017
    facebook.com/Ruhnovihsyl

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Ситуация у здания Верховной Рады, где митингующие накануне разбили палаточный городок, в среду спокойная, в правительственном квартале усилены меры безопасности, передает корреспондент РИА Новости.

    ​Во вторник несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус"? "Свобода", а также "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

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    По состоянию на 08.15 усилена охрана общественного порядка в правительственном квартале, полиция частично перекрыла движение на центральных улицах. По данным сотрудников полиции, в палаточном городке сейчас находятся не более 200 активистов. Примерно столько же у здания Рады сотрудников полиции и Национальной гвардии Украины. Правоохранители оцепили здание парламента, подходы к зданию Верховной Рады перекрыты железными заборами. В палаточном городке работает полевая кухня, обстановка спокойная.

    facebook.com/Ruhnovihsyl
    Ситуация возле Верховной Рады утром 18 октября 2017

    Согласно повестке работы Верховной Рады, в среду депутаты продолжат рассматривать медицинскую реформу. Как ранее сообщал спикер парламента Андрей Парубий, требования митингующих рассмотрят в четверг.

    facebook.com/Ruhnovihsyl
    Ситуация возле Верховной Рады утром 18 октября 2017

    Генеральный прокурор Юрий Луценко вечером пообещал, что правоохранители не будут сносить палаточный городок возле парламента, при этом он пообещал жестко наказывать тех, кто посмеет применить силу к активистам, силовикам или депутатам.

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