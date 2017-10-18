Ситуация под Радой может привести к досрочным выборам президента - нардеп

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Позиция нынешних властей может привести к кардинальным мерам, а именно к досрочным президентским выборам, считает депутат Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко.

Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус" (создана на базе спецбатальона "Азов"), ВО "Свобода", а также партии экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Движение новых сил", ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

"Они оторвались от земли, забыв о традициях украинцев свергать власть. Оставаясь глухой к требованиям людей и собственным обещаниям, власть Порошенко играет с огнем. Еще пару штурмов, и скоро вопрос будет стоять не о трех законах, а о досрочных выборах президента", — написал Лещенко на своей странице в Facebook.

Facebook Сергея Лещенко Комментарий Сергея Лещенко

В результате столкновений под Радой пострадали четыре человека, среди которых – один полицейский. Итогом митингов стало установление палаток под зданием Рады на улице Грушевского.