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    Ситуация под Радой может привести к досрочным выборам президента - нардеп

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    Новый Майдан? Саакашвили и радикалы готовы к действиям (115)

    (обновлено: )13120
    По словам представителя про президентской фракции Сергея Лещенко, "оставаясь глухой к требованиям людей и собственным обещаниям, власть Порошенко играет с огнем".
    Сергей Лещенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Позиция нынешних властей может привести к кардинальным мерам, а именно к досрочным президентским выборам, считает депутат Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко.

    Столкновения под Верховной Радой
    twitter.com/ACRains
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    Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус" (создана на базе спецбатальона "Азов"), ВО "Свобода", а также партии экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Движение новых сил", ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

    "Они оторвались от земли, забыв о традициях украинцев свергать власть. Оставаясь глухой к требованиям людей и собственным обещаниям, власть Порошенко играет с огнем. Еще пару штурмов, и скоро вопрос будет стоять не о трех законах, а о досрочных выборах президента", — написал Лещенко на своей странице в Facebook.

    Facebook Сергея Лещенко
    Комментарий Сергея Лещенко

    В результате столкновений под Радой пострадали четыре человека, среди которых – один полицейский. Итогом митингов стало установление палаток под зданием Рады на улице Грушевского.

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