Луценко: никакого сноса палаток под Радой не будет

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Вход в зону митинга под Верховной Радой (на территорию палаточного городка) будет осуществляться через рамки металлоискателей, однако сносить палатки не будут, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Во вторник, 17 октября, в Киеве под стенами Верховной Рады прошла массовая акция протеста соратников экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политических сил, в частности "Объединения "Самопомич". Организаторы и участники акции требовали от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.

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"У спецслужб была информация и есть установленные факты хранения и закупки оружия членами незаконных формирований, находящихся среди митингующих. Именно этим объясняются усиленные меры безопасности МВД. Их задача — безопасность участников митинга, Киева и страны", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

"Никакого сноса палаток не будет", — подчеркнул генпрокурор.

При этом он добавил, что во избежание провокаций и для безопасности самих митингующих вход в зону митинга будет осуществляться через рамки металлоискателей.

"Знаю точно и в свое время докажу, что часть организаторов акции протеста сделали ставку только на провокации", — добавил Луценко.

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В результате столкновений под Радой пострадали четыре человека, среди которых – один полицейский. Итогом митингов стало установление палаток на под зданием Рады на улице Грушевского.