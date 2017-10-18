Бунт под Радой. Как протестующие призывали Киев "вставать"

Кадры появились в интернете вечером во вторник.

​Во вторник несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус"? "Свобода", а также "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

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Генеральный прокурор Юрий Луценко вечером пообещал, что правоохранители не будут сносить палаточный городок возле парламента, при этом он пообещал жестко наказывать тех, кто посмеет применить силу к активистам, силовикам или депутатам.