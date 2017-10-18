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    Бунт под Радой. Как протестующие призывали Киев "вставать"

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    (обновлено: )66442
    К вечеру вторника между силовиками и протестующими возле Верховной Рады произошло несколько стычек. В микроблоге Hromadske в Twitter размещено видео, как участники митинга кричали "Киев, вставай".
    Бунт под Радой. Как протестующие призывали Киев вставать. Видео
    twitter.com/HromadskeUA

    Кадры появились в интернете вечером во вторник.

    ​Во вторник несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус"? "Свобода", а также "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

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    Генеральный прокурор Юрий Луценко вечером пообещал, что правоохранители не будут сносить палаточный городок возле парламента, при этом он пообещал жестко наказывать тех, кто посмеет применить силу к активистам, силовикам или депутатам.

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