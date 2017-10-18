Как прошла первая ночь в палаточном городке под Радой

Ночь в палаточном городке, установленном накануне активистами под Верховной Радой, прошла спокойно. Последние столкновения между участниками акции протеста и правоохранителями произошли вечером во вторник из-за попытки силовиков оттеснить митингующих от металлического забора, установленного по периметру Рады.

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Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус" (создана на базе спецбатальона "Азов"), ВО "Свобода", а также партии экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Движение новых сил", ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

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В результате столкновений в центре Киева пострадали несколько человек, в том числе двое правоохранителей. Итогом митингов стало установление палаток под зданием Рады на улице Грушевского.