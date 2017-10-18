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    Фотоленты

    Как прошла первая ночь в палаточном городке под Радой

    Тема:

    Новый Майдан? Саакашвили и радикалы готовы к действиям (121)

    (обновлено: )67520
    Палаточный город и баррикада под Верховной Радой в Киеве
    Новые столкновения под Верховной Радой
    Новые столкновения под Верховной Радой
    Ситуация под Верховной Радой в ночь на среду, 18 октября
    Новые столкновения под Верховной Радой
    Палаточный город на ул. Грушевского в Киеве
    Палаточный город в Киеве под Верховной Радой
    Палаточный город и баррикада под Верховной Радой в Киеве
    Палаточный город и баррикада под Верховной Радой в Киеве
    Палаточный город и баррикада под Верховной Радой в Киеве
    Палаточный город и баррикада под Верховной Радой в Киеве
    Палаточный город и баррикада под Верховной Радой в Киеве
    Facebook Віталій Уманець
    Новые столкновения под Верховной Радой
    Новые столкновения под Верховной Радой
    Facebook Віталій Уманець
    Новые столкновения под Верховной Радой
    Новые столкновения под Верховной Радой
    Facebook Віталій Уманець
    Ситуация под Верховной Радой в ночь на среду, 18 октября
    Ситуация под Верховной Радой в ночь на среду, 18 октября
    Facebook Віталій Уманець
    Новые столкновения под Верховной Радой
    Новые столкновения под Верховной Радой
    Facebook Віталій Уманець
    Палаточный город на ул. Грушевского в Киеве
    Палаточный город на ул. Грушевского в Киеве
    Facebook Мустафы Найема
    Палаточный город в Киеве под Верховной Радой
    Палаточный город в Киеве под Верховной Радой
    Украинская правда
    Палаточный город и баррикада под Верховной Радой в Киеве
    Палаточный город и баррикада под Верховной Радой в Киеве
    Украинская правда
    Палаточный город и баррикада под Верховной Радой в Киеве
    Палаточный город и баррикада под Верховной Радой в Киеве
    Украинская правда
    Палаточный город и баррикада под Верховной Радой в Киеве
    Палаточный город и баррикада под Верховной Радой в Киеве
    Facebook Віталій Уманець

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    Палаточный город и баррикада под Верховной Радой в Киеве

    Ночь в палаточном городке, установленном накануне активистами под Верховной Радой, прошла спокойно. Последние столкновения между участниками акции протеста и правоохранителями произошли вечером во вторник из-за попытки силовиков оттеснить митингующих от металлического забора, установленного по периметру Рады. 

    Читайте также: Депутаты поставили страну на уши: драки, перепалки, оскорбления

    Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус" (создана на базе спецбатальона "Азов"), ВО "Свобода", а также партии экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Движение новых сил", ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

    Читайте также — Третий Майдан: МВД в состоянии применить силу

    В результате столкновений в центре Киева пострадали несколько человек, в том числе двое правоохранителей. Итогом митингов стало установление палаток под зданием Рады на улице Грушевского.

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