Ситуация у Верховной Рады

Во вторник у Рады проходит массовая акция протеста, организованная рядом политических сил, в том числе партией экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Ранее Тракало сообщил, что задержанных во время столкновений в центре Киева пока нет, пострадали четыре человека, один из них — полицейский.

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Протестующие у Рады требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. Некоторые участники митинга заявили о намерении "оставаться сколько угодно, даже ночью". Депутат от фракции "Блока Петра Порошенко", один из организаторов митинга Сергей Лещенко сообщил, что правоохранители блокировали демонстрантов, которые пытались доставить палатки к Верховной Раде. Позже между активистами и силовиками произошла стычка.