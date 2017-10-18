Хроника 17 октября: столкновения и палатки под Радой, "Автомайдан" у Порошенко

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Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 17 октября, у Рады прошел массовый митинг соратников Михаила Саакашвили и других политсил, не обошлось без столкновений, итогом митинга стало установление палаток под зданием Рады. Помимо этого вчера "Автомайдан" наведывался под резиденцию Порошенко. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Протест под Радой

Во вторник у Рады прошел массовый митинг соратников Михаила Саакашвили и других политсил, с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд. Не обошлось без столкновений: пострадали четыре человека, среди которых – один полицейский. Досталось и нардепам Парасюку, Барне и Гончаренко. Итогом митинга стало установление палаток под зданием Рады на улице Грушевского.

"Автомайдан" под резиденцией Порошенко

Накануне активисты "Автомайдана" прибыли к частной резиденции президента Петра Порошенко в Обуховском районе Киевской области. Ранее нардеп Виктория Войцицкая сообщила, что к резиденции Порошенко стянули большое количество силовиков и военной техники. Сами силовики, по словам нардепа, утверждают, что техника выведена в связи с проведением учений.

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Порошенко поручил создать новый законопроект об антикоррупционном суде

Президент Украины Петр Порошенко поручил депутатам разработать новый законопроект об антикоррупционном суде, создание которого требуют митингующие у здания Верховной Рады в Киеве, а также законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 2020 года. Порошенко сообщил, что ранее Венецианская комиссия признала неприемлемыми законопроекты об антикоррупционном суде, которые были внесены на рассмотрение Рады.

В Черновцах митинговали представители румынского нацменьшинства

Накануне сотни представителей румынского нацменьшинства провели акцию возле здания областной государственной администрации в Черновцах на Украине, они выражают недовольство законом об образовании. Ранее Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине.

Члены правления НБУ существенно подняли себе зарплаты

Члены правления Национального банка Украины повысили себе зарплаты, сообщает ТСН со ссылкой на источники. Как отмечается, повышение зарплаты, в частности у заместителей главы НБУ, можно увидеть в их декларациях. Председателю правления НБУ предполагается зарплата на уровне 300 тысяч гривен. Однако сейчас Валерия Гонтарева находится в безоплатном отпуске.

Украина обратилась в Верховный суд России по спору с "Татнефтью"

Представитель Украины заявил в арбитражном суде Москвы, что Украина подала кассационную жалобу в Верховный суд России, в которой просит отменить постановление нижестоящего окружного суда, подтвердившего полномочия арбитража Москвы на рассмотрение заявления "Татнефти". "Татнефть" требует признать и привести в исполнение на территории России решение международного арбитража о взыскании с Украины 144 миллионов долларов.

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В Уругвае сенатором впервые стала женщина-трансгендер

В Уругвае впервые в истории страны сенатором стала женщина-трансгендер — 34-летняя юрист Мишель Суарез. Заняв новый пост, женщина пообещала использовать свою позицию для расширения и защиты прав транссексуалов в южноамериканской стране. Ранее, будучи активистом, она помогала в разработке законопроекта, который легализовал гей-браки в 2013 году.

История проведения Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты неразрывно связана с датой 17 октября 1987 года. В тот день более ста тысяч человек собрались на площади Трокадеро в Париже, где в 1948 году была подписана Всеобщая декларация прав человека, чтобы отдать дань памяти жертв крайней нищеты, насилия и голода. Собравшиеся заявили, что нищета является нарушением прав человека, и подтвердили необходимость совместными усилиями добиваться соблюдения этих прав.