Майдан Саакашвили: тревожная ночь, тревожное утро, охрана Порошенко

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Палаточный городок

По состояния на среду утром ситуация у здания Рады, где митингующие накануне разбили палаточный городок, пока спокойная.

Правительственный квартал остается в оцеплении силовиков, подходы к зданию Рады перекрыты железными заборами. Частично перекрыто движение и на центральных улицах. По данным правоохранителей, в палаточном городке сейчас находятся не более 200 активистов. Примерно столько же у здания Рады сотрудников полиции и Нацгвардии.

Накануне вечером военную технику и силовиков стянули и к частной резиденции президента Петра Порошенко в Козине (Обуховский район Киевской области). Об этом сообщила народный депутат Виктория Войцицкая ("Самопомич").

Facebook Victoria Voytsitska Военная техника возле частной резиденции Петра Порошенко под Киевом

В целом ночь в палаточном городке прошла спокойно. Около 20:00 митинг под Радой закончился, но несколько сотен участников акции протеста остались ночевать в палаточном городке.

Не обошлось вечером без новых столкновений из-за попытки силовиков оттеснить митингующих от металлического забора, установленного по периметру Рады. В результате — забор был повален. Во время столкновений со спецназовцев срывали каски. Сообщалось, что одного полицейского вытащили из строя и сломали ему шлем.

Кроме того, под "раздачу" попал и депутат от фракции "Блока Петра Порошенко" Олега Барна.

В целом за прошлый день в результате столкновений пострадали четыре человека — один полицейский и три участника митинга. Полиция возбудила уголовное дело после того, как два украинских силовика получили травмы в ходе столкновений.

Что будет дальше?

Участники митинга ряда политических сил, в том числе партии Михаила Саакашвили "Движение новых сил", настроены решительно и не намерены расходится. По их словам, они будут продолжать акцию до тех пор, пока власть не выполнит их требования.

Депутат Верховной Рады от фракции "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем, который является одним из организаторов митинга, заявил, что следующий сбор участников объявлен на четверг — в этот день, по его словам, ожидается рассмотрение вопросов, касающихся требований митингующих.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Акция протеста под Верховной Радой, 17 октября 2017 года

По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, активизации митингующих стоит ждать в четверг. "Я думаю, что сегодня уже активность упадет… Я не думаю, что ночью будет какой-то большой митинг, скорее всего стоит ожидать максимум протеста в четверг, когда планируется рассмотрение очень важных вопросов", — сказал Бортник.

Но эксперт считает, что акция не будет носить массовый характер и перейдет в перманентный протест, если не будет провокаций.

В то же время директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что митинг под Верховной радой не станет новым "майданом".

"Я не думаю, что это может стать новым "майданом". Я даже не исключаю, что они добьются своих целей, и в Раде будет проголосовано то, что они требуют. Я это допускаю. А пойдет ли это процесс настолько далеко, что будет сносить режим? Я в этом сомневаюсь, я в это не верю", — сказал он.

Будет силовой сценарий?

Дальнейшее развитие событий пока предсказать трудно. Организаторы заявили, что палаточный городок будет стоять до тех пор пока не выполнят требования протестующих. Как сообщил Мустафа Найем, спикер Парубий якобы пообещал поставить на голосование законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности и по системе выборов в четверг. Но уверенности в этом нет. Тем более, что предстоит рассмотреть еще огромное число поправок к законопроекту по реформе здравоохранения.

В то же время уже начали ходить слухи о возможном силовом сценарии.

Бывший министр обороны Анатолий Гриценко заявил, что власти приняли решение снести палаточный городок, установленный под Радой, однако, по его словам, "все боятся брать на себя ответственность".

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Столкновения под Верховной Радой

Но генпрокурор Юрий Луценко заверил в Facebook, что правоохранители не планируют сносить палатки участников акции возле Верховной Рады.

"Право на мирные акции протеста — одно из главных достижений Майдана. Власть терпеливо делает все, чтобы обеспечить эту норму Конституции. Знаю точно и в свое время докажу, что часть организаторов акции протеста сделали ставку только на провокации. У спецслужб была информация и установлены факты хранения и закупки оружия членами незаконных формирований, находящихся среди митингующих. Именно этим объясняются усиленные меры безопасности МВД. Их задача — безопасность участников митинга, Киева и страны. Никакого сноса палаток не будет", — заверил Луценко.

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Открестился от радикальных мер и глава Нацполиции Украины Сергей Князев. На вопрос журналистов, будут ли происходить "зачистки" правительственного квартала, он ответил, что "любых радикальных мер по зачистке, освобождению или других действий мы не планируем".

Александр Рудоманов в facebook Под Радой начались столкновения

Реакция Порошенко

Президент Петр Порошенко отреагировал на митинг под Радой в свойственной ему манере.

Как пишут "Вести", политтехнологи Порошенко приняли решение комментировать акцию в формате троллинга. Сообщалось, что сегодня президент заявил о радости, что его инициатива "нашла такой отклик и в сердцах людей, и у организаторов акции". Речь идет о внесенном Порошенко законопроекте об отмене депутатской неприкосновенности, что является одним из требований митингующих.

Президент заявил, что относится с пониманием к протестам, но призывает к мирнному характеру.

"Я с пониманием отношусь к акциям и с уважением к их участникам. Кроме того, мне очень важно, я требую от всех правоохранительных органов обеспечить мирный характер акций. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы безответственные политиканы повторили трагические события, которые произошли 31 августа, которые привели к гибели четверых нацгвардейцев", — сказал Порошенко.

По материалам из открытых источников интернет