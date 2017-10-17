Найем сообщил, что будет дальше после протестов у Рады

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады от фракции "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем, который является одним из организаторов митинга у здания парламента, заявил, что оргкомитет акции остается ночевать в палаточном лагере, следующий сбор участников объявлен на четверг — в этот день, по его словам, ожидается рассмотрение вопросов, касающихся требований митингующих.

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Во вторник у Рады проходит массовая акция протеста, организованная рядом политических сил, в том числе партией экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. Некоторые участники митинга заявили о намерении "оставаться сколько угодно, даже ночью".

"Мы продолжим добиваться выполнения наших требований. Оргкомитет акции и палаточный лагерь останутся стоять под парламентом. Следующий сбор людей объявлен на четверг", — написал Найем на своей странице в Facebook во вторник.

Депутат заявил, что акция в Киеве прошла без провокаций со стороны митингующих. Он утверждает, что стычки произошли по вине правоохранителей. Найем также сообщил о предварительных результатах митинга. По его словам, президента и лидеров фракций заставили "вспомнить" свои предвыборные обещания, а парламент — вернуться к обсуждению вопроса об отмене депутатской неприкосновенности.

"Впервые за три года парламент и президент назначили конкретную дату рассмотрения законов о выборах — профильный комитет должен предоставить свои выводы до четверга. В тот же день коалиция и спикер парламента обещали начать рассмотрение всех пяти законов", — написал Найем. Он добавил, что под давлением митингующих началось формирование рабочей группы по подготовке нового законопроекта о создании антикоррупционного суда.

Найем также заявил, что организаторы акции намерены добиваться отмены неприкосновенности депутатов уже в этом созыве парламента, а не в следующем. "Мы заставили парламент вернуться к обсуждению вопроса об отмене депутатской неприкосновенности. Под давлением людей президент подал свой проект об ограничении неприкосновенности с 2020 года. Такая отсрочка недопустима, и мы будем требовать этих изменений уже в этом созыве", — подчеркнул он.