Власти намерены сносить палаточный городок - экс-министр

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Власть может дать команду снести палаточный городок под Верховной Радой уже этой ночью, заявил экс-министр обороны и бывший народный депутат Анатолий Гриценко.

Во вторник, 17 октября, в Киеве под стенами Верховной Рады прошла массовая акция протеста соратников экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политических сил, в частности "Объединения "Самопомич". Организаторы и участники акции требовали от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.

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"Вместе с Николай Катеринчук (экс-нардеп — Ред.) сейчас едем к Раде поддержать людей в палатках. Если власть примет решение сносить палатки, то наверняка будет делать это ночью. Поэтому эта первая ночь является критически важным. По моим данным, на Банковой было совещание, и власти намерены сносить палаточный городок. Твердого решения еще нет — все боятся брать на себя ответственность за возможные последствия. Предлагаю народным депутатам выехать под Раду и своим присутствием сдержать власть от ошибочного решения", —написал Гриценко на своей странице в Facebook.

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В результате столкновений под Радой пострадали четыре человека, среди которых – один полицейский. Итогом митингов стало установление палаток на под зданием Рады на улице Грушевского.