Несколько сотен протестующих ночуют у здания Верховной Рады

КИЕВ, 17 окт – РИА Новости Украина. Несколько сотен участников акции протеста остались ночевать в палаточном городке возле здания Верховной Рады, передает корреспондент РИА Новости.

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Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов"), "Свобода", а также партии Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

Часть протестующих разошлась по палаткам на ночлег, некоторые остались на улице нести караул.

Здание Верховной Рады охраняют полицейские и бойцы национальной гвардии, они держат его в оцеплении.