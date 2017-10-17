Полиция завела дело из-за ранения полицейского у Рады

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КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Полиция завела дело в связи с ранением полицейского во время столкновений на митинге в центре Киева, сообщил во вторник пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

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Во вторник у Рады проходит массовая акция протеста, организованная рядом политических сил, в том числе партией экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Ранее Тракало сообщил, что задержанных во время столкновений в центре Киева пока нет, пострадали четыре человека, один из них — полицейский.

"Речь идет о конфликте, во время которого госпитализировали полицейского. Следователи завели дело по части второй статьи 345 ("угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" — ред.) Уголовного кодекса Украины", — цитирует Тракало издание "Украинская правда".

По его словам, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 14 лет. Он также сообщил, что полиция предлагала написать заявление остальным трем пострадавшим в результате столкновений, но они отказались обращаться к правоохранителям.

Протестующие у Рады требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. Некоторые участники митинга заявили о намерении "оставаться сколько угодно, даже ночью". Депутат от фракции "Блока Петра Порошенко", один из организаторов митинга Сергей Лещенко сообщил, что правоохранители блокировали демонстрантов, которые пытались доставить палатки к Верховной Раде. Позже между активистами и силовиками произошла стычка.