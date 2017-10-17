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    Полиция завела дело из-за ранения полицейского у Рады

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    (обновлено: )19001
    По словам пресс-секретаря Национальной полиции Украины Ярослава Тракало, дело завели по поводу конфликтом, во время которого госпитализировали полицейского. Следователи завели дело по части второй статьи 345 Уголовного кодекса Украины.
    Столкновения под Верховной Радой
    twitter.com/HromadskeUA

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Полиция завела дело в связи с ранением полицейского во время столкновений на митинге в центре Киева, сообщил во вторник пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

    Столкновения под Верховной Радой
    twitter.com/lb_ua
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    Во вторник у Рады проходит массовая акция протеста, организованная рядом политических сил, в том числе партией экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Ранее Тракало сообщил, что задержанных во время столкновений в центре Киева пока нет, пострадали четыре человека, один из них — полицейский.

    "Речь идет о конфликте, во время которого госпитализировали полицейского. Следователи завели дело по части второй статьи 345 ("угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" — ред.) Уголовного кодекса Украины", — цитирует Тракало издание "Украинская правда".

    По его словам, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 14 лет. Он также сообщил, что полиция предлагала написать заявление остальным трем пострадавшим в результате столкновений, но они отказались обращаться к правоохранителям.

    Протестующие у Рады требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. Некоторые участники митинга заявили о намерении "оставаться сколько угодно, даже ночью". Депутат от фракции "Блока Петра Порошенко", один из организаторов митинга Сергей Лещенко сообщил, что правоохранители блокировали демонстрантов, которые пытались доставить палатки к Верховной Раде. Позже между активистами и силовиками произошла стычка.

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