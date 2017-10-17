Саакашвили призвал митингующих у Рады не использовать силу

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал митингующих у здания Верховной рады воздержаться от применения силы и не вестись на провокации.

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Ранее участники акции возле Рады устроили потасовку при выходе из здания депутата от фракции "Блока Петра Порошенко" Олега Барны.

По словам Саакашвили, инициатором спора с митингующими был сам Барна. Он подтвердил, что некоторые участники акции попытались избить депутата, в связи с чем Саакашвили пришлось вмешаться.

"Я расцениваю любое физическое воздействие, даже на очень нелюбимых народом депутатов, как неправильное и очень большую ошибку. Судьбу этих депутатов, если они что-то совершили, должен решить антикоррупционный суд, который мы обязательно создадим, а до этого призываю всех сдерживать эмоции и не поддаваться на провокации, дабы не навредить нашему общему и очень благородному делу", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов"), "Свобода", а также представители партии Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщины", "Самопомочи", "Гражданской позиции" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады.

В числе требований – отмена депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства, создание антикоррупционного суда. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах. Активисты разбили палатки возле Рады и заявили, что останутся до выполнения их требований.