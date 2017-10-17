наверх
17.10.201721:33
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Толпа шакалов. Нардеп Барна прокомментировал нападение протестующих у Рады

    Тема:

    Новый Майдан? Саакашвили и радикалы готовы к действиям (103)

    (обновлено: )42120
    По словам народного депутата Олега Барны, так действует "толпа шакалов, которые кидаются на одного, потому что один на один они убегают, или собаки действуют по команде "фас", и побежали отрабатывать деньги".
    Нападения на нардепа Олега Барну
    Украинская правда

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Народный депутат Олег Барна считает, что на него напали проплаченные люди.  "Толкали, кричали, обзывали, угрожали. Проплаченный шмель, который отрабатывает деньги. Нормальные люди, которые были в АТО, которые были на Майдане, никогда такого бы не сделали", — сказал Барна в комментарии InfoResist.

    Митингующие у Рады напали на нардепа Барну. Видео
    Канал Роман Кравець на Youtube
    Митингующие у Рады напали на нардепа Барну

    Смотрите также: Третий Майдан в Киеве: у Рады митингующие разбили палаточный городок

    Нардеп добавил, что нападавшие на него действовали, как шакалы.

    "Как человек может озверело кидаться, проклинать, когда он меня не знает. Узнал, но позиции моей не спрашивает. Очевидно, что так действует толпа шакалов, которые кидаются на одного, потому что один на один они убегают. Или собаки действуют по команде "фас", и побежали отрабатывать деньги", — добавил Барна.

    Напомним, участники акции возле Верховной Рады устроили потасовку при выходе депутата от фракции "Блока Петра Порошенко" Олега Барны из здания парламента.

    Во вторник у Рады проходит массовая акция протеста, организованная рядом политических сил, в том числе партией экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. Некоторые участники митинга заявили о намерении "оставаться сколько угодно, даже ночью".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Нападения на нардепа Олега Барну
    Новый Майдан? Саакашвили и радикалы готовы к действиям
    В Черновцах митингуют представители румынского нацменьшинства
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Ульяна Супрун. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Отопительный сезон: в ожидании холодов