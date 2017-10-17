Толпа шакалов. Нардеп Барна прокомментировал нападение протестующих у Рады

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Народный депутат Олег Барна считает, что на него напали проплаченные люди. "Толкали, кричали, обзывали, угрожали. Проплаченный шмель, который отрабатывает деньги. Нормальные люди, которые были в АТО, которые были на Майдане, никогда такого бы не сделали", — сказал Барна в комментарии InfoResist.

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Нардеп добавил, что нападавшие на него действовали, как шакалы.

"Как человек может озверело кидаться, проклинать, когда он меня не знает. Узнал, но позиции моей не спрашивает. Очевидно, что так действует толпа шакалов, которые кидаются на одного, потому что один на один они убегают. Или собаки действуют по команде "фас", и побежали отрабатывать деньги", — добавил Барна.

Напомним, участники акции возле Верховной Рады устроили потасовку при выходе депутата от фракции "Блока Петра Порошенко" Олега Барны из здания парламента.

Во вторник у Рады проходит массовая акция протеста, организованная рядом политических сил, в том числе партией экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. Некоторые участники митинга заявили о намерении "оставаться сколько угодно, даже ночью".