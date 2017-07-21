Барна: вопрос снятия неприкосновенности на руку депутатам

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

В Верховной Раде 158 народных депутатов зарегистрировали законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

Сбор голосов за законопроект о снятии неприкосновенности проводил депутат Юрий Левченко. 13 июля он сообщил о том, что необходимый минимум подписей удалось собрать.

В Раде уже есть президентский законопроект об отмене депутатского иммунитета. Проект также предусматривает ограничение неприкосновенности судей.

Готовы ли нардепы лишить себя неприкосновенности, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы представитель "Блока Петра Порошенко", член антикоррупционного комитета Олег Барна.

(текст публикуется на языке оригинала)

Обговорюємо законопроект про можливе скасування депутатської недоторканності, там є і ваш підпис. Що пропонується? І чим він буде відрізнятись від інших законопроектів?

— Практично різниці такої немає, раз. Другий момент. Якщо ми підписались за подання цього документу, збирав підписи колега Левченко від «Свободи», принаймні, ніхто в нас не заперечує відносно будь-якого документу, що обмежує депутатської недоторканності в рамках відповідного того процесу, при якому ми всі рівні. Але на цьому просто роблять політичний піар, роздувають і поспішають в цьому питанні, хто скоріше подасть нові ще документи, щоби висвітлити це в ЗМІ, хоча він ще в порядку денному не зареєстрований. Це, дійсно, проблема наших депутатів, які фактично піаряться на тому, хто більше зробить документів, хто більше зареєструє. Моя позиція дуже чітка. Нам треба об’єднати зусилля над одним законопроектом, до речі, законопроект, який з 2015-го року був поданий нашою фракцією, який пройшов Конституційний суд, погодження, в першому читанні він пройшов і ВР, відповідно, зараз його будуть допрацьовувати, точніше, будуть вносити в порядок денний з вересня.

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Чи правда, що в такій редакції не можна буде голосувати, виносити на друге читання, бо там не були враховані зміни з приводу суддів?

— Перший момент. Значить, давайте відділимо мух від котлет або котлети від мух. Питання дуже просте і очевидне. Ми говоримо зараз про депутатську недоторканність, голосуємо про зняття депутатської недоторканності в другому читанні законопроекту, відповідно, який пройшов перше читання із відповідними зауваженнями Конституційного суду. Все. І проголосували. Але біда в іншому, що зараз давайте все скопом, все зразу, давайте зараз говорити про імпічмент президенту та інше. Тому, очевидно, суспільству треба виключно орієнтуватись на реалії, а не тих депутатів, які зараз роблять на цих питаннях політичний піар, масовку або будуть маніпулювати знову законами, внесення порядок денний заради своїх політичних дивідендів. Тобто закінчиться зараз питання депутатської недоторканності, зараз почнуть знову придумувати якісь скандали, як не зі сміттям, то з чимось іншим.

Те, що вносять альтернативні законопроекти, чи не відволікає це увагу від документа, який проголосований в першому читанні? Чи не намагаються в такий спосіб затягнути процес?

— На мою думку, починається просто гонитва за політичним піаром. Це є дуже серйозна проблема депутатів, які собі роблять рейтинги дуже часто на нікчемних законопроектах, коли фактично кілька депутатів розробляють подібні законопроекти, виставляють і кажуть, що один другого краще. Зрештою дійде до того, що в будь-якому випадку буде декілька законопроектів, вони будуть направлені на доопрацювання, щоб виробити концептуально єдино правильний один законопроект. А якщо ні, будемо голосувати по черзі і буде ухвалений той, відповідно, найбільш адекватний законопроект.

В вересні можете піднімати це питання чи відкладете на більш далеку перспективу?

— Моя пропозиція на засіданні фракції взагалі була проста і дуже очевидна. Внести до порядку денного, внести на голосування і буде прийнятий чи не буде прийнятий, але люди повинні бачити відкрито, хто і як з депутатів голосує.

Напомним, Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что сокращение количества комитетов ВР не сделает ее работу более качественной, а наоборот, создаст дополнительные проблемы.

Ранее политический эксперт Андрей Золотарев в эфире "ГС" выразил мнение, что отказ голосовать в Раде — это выражение политической позиции. Гораздо хуже, когда депутаты голосуют за других.