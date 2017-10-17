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    Силовиков и технику стянули к резиденции Порошенко под Киевом - нардеп

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    Новый Майдан? Саакашвили и радикалы готовы к действиям (111)

    (обновлено: )65852
    По словам народного депутата Виктории Войцицкой, силовиков и технику свезли в район Козина "для учений". Нардеп также утверждает, что близ частной резиденции президента перекрыли дорогу.
    Военная техника возле частной резиденции Петра Порошенко под Киевом
    Facebook Victoria Voytsitska

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. К частной резиденции президента Украины Петра Порошенко в Козине (Обуховский район Киевской области) стянули силовиков и военную технику, сообщает народный депутат Виктория Войцицкая ("Самопомич").

    По ее данным, для охраны частной резиденции президента стянули много военных и техники. Кроме того, перекрыли дорогу.

    Facebook Victoria Voytsitska
    Военная техника возле частной резиденции Петра Порошенко под Киевом

    "Спросила у ребят, с чем связано такое огромное количество силовиков… ответ был "прекрасен": проводятся учения…" — написала Войцицкая на своей странице в Facebook.

    Facebook Victoria Voytsitska
    Комментарий Виктории Войцицкой

    Напомним, во вторник, 17 октября, в Киеве под стенами Верховной Рады проходила акция протеста соратников экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политических сил, в частности "Объединения "Самопомич". Организаторы и участники мероприятия требовали от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.

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    В результате столкновений пострадали четыре человека, среди которых – один полицейский. Итогом митингов стало установление палаток под зданием Рады на улице Грушевского. 

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