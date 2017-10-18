Радикальных мер по зачистке территории возле Рады не будет - Нацполиция

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Правоохранители не намерены принимать мер по зачистке территории возле Верховной Рады, где митингующие разбили палаточный городок, но при этом будут обеспечивать правопорядок, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Читайте также: Третий Майдан: хроника протестных столкновений в центре Киева

Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус" (создана на базе спецбатальона "Азов"), ВО "Свобода", а также партии экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Движение новых сил", ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

В результате столкновений под Радой пострадали четыре человека, среди которых – один полицейский. Итогом митингов стало установление палаток на под зданием Рады на улице Грушевского.

"Мы обеспечим общественный порядок в центре города, в том числе на площади Конституции, никаких радикальных мер по зачистке, освобождению или других действий мы не предполагаем. Хотят граждане высказать свое мнение — пожалуйста, пусть высказывают, но обеспечить их безопасность мы обязаны", — заявил Князев.

Он добавил, что полиция продолжит в усиленном порядке охранять общественный порядок в центре столицы.

"Мы все дни, на протяжении которых будут проходить митинги на площади Конституции, будем таким же образом обеспечивать общественный порядок. Рамки металлоискателей будут в первую очередь для безопасности тех людей, которые принимают в этом участие. Мы не переживаем, сколько сегодня там стоит палаток, кто из граждан туда пришел — пожалуйста, вы имеете право, но мы должны обеспечить работу и право протеста", — добавил Князев.

Читайте также — Тренд дня: "Майдан" Саакашвили….И дворники стали агентами спецслужб

Он также выразил уверенность, что правоохранители смогут обеспечить работу Верховной рады в эти дни.

"Народные депутаты должны работать беспрепятственно не только в помещении Верховной рады, но и на округах, и преступления против народных избранников будут немедленно расследоваться. Я думаю, что мы обеспечим работу Верховной рады в эти дни для проведения значимых голосований, которые заявлены", — добавил Князев.

По словам главы Нацполиции, вопрос по освобождению от палаток проезжей части возле Верховной Рады будет решаться местными властями, полиция готова помочь в обеспечении этого решения, если оно будет принято.

"Вопрос по дороге или площади Конституции рассматривается в первую очередь городской администрацией, а мы примем уже адекватные меры и будем разговаривать с организаторами этого палаточного городка и находить взаимопонимание по его работе", — заявил Князев.

Он добавил, что к обеспечению правопорядка привлечено "достаточное количество" правоохранителей.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко также заявил, что никакого сноса палаток под Радой не будет.