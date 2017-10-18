Фоитоитоги 18 октября: "майдан" Саакашвили - день второй, победа "Шахтера"

Так называемый "майдан" Саакашвили установил палатки возле здания Верховной Рады в Киеве. Обстановка в палаточном городке остается спокойной, митингующие начали строить баррикаду.

Однако корреспондент РИА Новости обошел всю территорию палаточного городка, в целях безопасности со всех сторон окруженную металлическим забором, но баррикады не обнаружил. Ничего не знают о ее строительстве и участники митинга. В данный момент акция протеста больше напоминает музыкальный фестиваль. Все присутствующие занимаются своими делами — часть людей перекусывают чаем и бутербродами, часть просто стоит или сидит, некоторые участники акции спят в палатках. При этом со сцены играет громкая музыка в записи.

В лагере протестующих продолжает функционировать полевая кухня, организаторы завезли много пачек гречки, которой планируют кормить участников акции.

Людей в палаточном городке на этот момент немного, большинство присутствующих — взрослые мужчины. Также среди участников акции находится один из ее организаторов — бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе.

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Донецкий "Шахтер" обыграл голландский "Фейеноорд" в третьем матче группового этапа Лиги чемпионов. Поединок, состоявшийся в Роттердаме, закончился победой гостей со счетом 2:1. Отметим, что "Шахтер" доигрывал второй тайм вдесятером, так на 75-ой минуте за срыв атаки Ракицкий получил вторую желтую и был удален с поля.

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