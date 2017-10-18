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    Фоитоитоги 18 октября: "майдан" Саакашвили - день второй, победа "Шахтера"

    Тема:

    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (154)

    (обновлено: )20103
    Ситуация у здания Верховной Рады Украины в Киеве
    Ситуация у здания Верховной Рады Украины в Киеве
    Силовики у Верховной Рады Украины.
    Игрок ФК Шахтер (Донецк) Иван Ордец, справа, и игрок ФК Фейеноорд (Роттердам) Николай Йоргенсен во время матча 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между ФК Фейеноорд (Роттердам ) и ФК Шахтер (Донецк) в Роттердаме (Нидерланды). Матч закончился со счетом 1: 2 в пользу ФК Шахтер (Донецк).
    В городе Хельсингборг на юге Швеции произошел взрыв возле полицейского участка.
    Народный депутат Олег Барна считает, что на него напали проплаченные люди.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства.
    Восстановленное граффити с изображением Леси Украинки на фасаде магазина, на улице Грушевского в Киеве.
    Пламя из факелов на нефтяных месторождениях в Киркуке, Ирак.
    Супруга Президента Украины Марина Порошенко и президент Мальты Мари-Луиз Колейро Прека посетили столичную специализированную школу № 155 с углубленным изучением английского языка.
    Захваченная националистами вертолетная площадка Януковича
    Ситуация у здания Верховной Рады Украины в Киеве
    Ситуация у здания Верховной Рады Украины в Киеве.
    REUTERS Gleb Garanich
    Ситуация у здания Верховной Рады Украины в Киеве
    Ситуация у здания Верховной Рады Украины в Киеве.
    REUTERS Gleb Garanich
    Силовики у Верховной Рады Украины.
    Силовики у Верховной Рады Украины.
    REUTERS Shamil Zhumatov
    Игрок ФК Шахтер (Донецк) Иван Ордец, справа, и игрок ФК Фейеноорд (Роттердам) Николай Йоргенсен во время матча 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между ФК Фейеноорд (Роттердам ) и ФК Шахтер (Донецк) в Роттердаме (Нидерланды). Матч закончился со счетом 1: 2 в пользу ФК Шахтер (Донецк).
    Игрок ФК "Шахтер" (Донецк) Иван Ордец, справа, и игрок ФК "Фейеноорд" (Роттердам) Николай Йоргенсен во время матча 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между ФК "Фейеноорд" (Роттердам ) и ФК "Шахтер" (Донецк) в Роттердаме (Нидерланды). Матч закончился со счетом 1: 2 в пользу ФК "Шахтер" (Донецк).
    УНИАН
    В городе Хельсингборг на юге Швеции произошел взрыв возле полицейского участка.
    В городе Хельсингборг на юге Швеции произошел взрыв возле полицейского участка.
    REUTERS Johan Nilsson
    Народный депутат Олег Барна считает, что на него напали проплаченные люди.
    Народный депутат Олег Барна считает, что на него напали проплаченные люди. "Толкали, кричали, обзывали, угрожали. Проплаченный шмель, который отрабатывает деньги. Нормальные люди, которые были в АТО, которые были на Майдане, никогда такого бы не сделали", — сказал Барна.
    УНИАН
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства.
    УНИАН
    Восстановленное граффити с изображением Леси Украинки на фасаде магазина, на улице Грушевского в Киеве.
    Восстановленное граффити с изображением Леси Украинки на фасаде магазина, на улице Грушевского в Киеве.
    УНИАН
    Пламя из факелов на нефтяных месторождениях в Киркуке, Ирак.
    Пламя из факелов на нефтяных месторождениях в Киркуке, Ирак.
    REUTERS Alaa Al-Marjani
    Супруга Президента Украины Марина Порошенко и президент Мальты Мари-Луиз Колейро Прека посетили столичную специализированную школу № 155 с углубленным изучением английского языка.
    Супруга Президента Украины Марина Порошенко и президент Мальты Мари-Луиз Колейро Прека посетили столичную специализированную школу № 155 с углубленным изучением английского языка.
    УНИАН
    Захваченная националистами вертолетная площадка Януковича
    Захваченная националистами "вертолетная площадка Януковича".
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Ситуация у здания Верховной Рады Украины в Киеве.

    Так называемый "майдан" Саакашвили установил палатки возле здания Верховной Рады в Киеве. Обстановка в палаточном городке остается спокойной, митингующие начали строить баррикаду.

    Акция с требованием реформ в Киеве
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    Третий Майдан: "Петя, уходи!", говорят простые люди

    Однако корреспондент РИА Новости обошел всю территорию палаточного городка, в целях безопасности со всех сторон окруженную металлическим забором, но баррикады не обнаружил. Ничего не знают о ее строительстве и участники митинга. В данный момент акция протеста больше напоминает музыкальный фестиваль. Все присутствующие занимаются своими делами — часть людей перекусывают чаем и бутербродами, часть просто стоит или сидит, некоторые участники акции спят в палатках. При этом со сцены играет громкая музыка в записи.

    В лагере протестующих продолжает функционировать полевая кухня, организаторы завезли много пачек гречки, которой планируют кормить участников акции.

    Людей в палаточном городке на этот момент немного, большинство присутствующих — взрослые мужчины. Также среди участников акции находится один из ее организаторов — бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе.

    Читайте также: Как полиция поступит с палаточным городком? Комментарий советника Авакова

    Донецкий "Шахтер" обыграл голландский "Фейеноорд" в третьем матче группового этапа Лиги чемпионов. Поединок, состоявшийся в Роттердаме, закончился победой гостей со счетом 2:1. Отметим, что "Шахтер" доигрывал второй тайм вдесятером, так на 75-ой минуте за срыв атаки Ракицкий получил вторую желтую и был удален с поля. 

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