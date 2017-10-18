Когда начнется разгон "майдана" Саакашвили? Мнение эксперта

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Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Сценарий развития событий под ВР, где окопались митингующие, снеся забор и подравшись с полицией, могут быть самые разные: от положительного — все закончится мирно и скоро все разойдутся, до негативного — открытое противостояние митингующих и представителей власти. При этом только первый выгоден власти. Но все будет зависеть от того, какую цель преследуют организаторы действа, считает бывший заместитель главы СБУ Василий Вовк.

"Беспорядки и провокация под стенами ВР начнутся тогда, когда это будет выгодно власти, чтобы вызвать волну гнева, как это было 31 августа 2015 года. Надо было власти сделать виновными ВО "Свобода" и показать, что депутатов надо серьезно охранять, была брошена граната. Но если бы вышли народные депутаты, никто не позволил бы применить гранату. А так — пострадали солдаты из Нацгвардии, которых не жалко", — рассказывает Василий Вовк.

В то же время, по его мнению, подобные провокации сегодня не могут произойти, потому что никому это не нужно, не выгодно власти накалять обстановку.

"Другое дело, что уже очень давно не было покушений, похищений никого из народных депутатов. Уверен, что сегодня они разрабатывают план похищения а-ля Гончаренко, прячут фото кого-то из нардепов на квартире каких-то маргиналов, чтобы потом найти и обвинить их в подготовке покушения или похищения. Это отличный способ повысить свой рейтинг, если вспомнить, сколько было "похищений" во время Евромайдана. Любой революции нужны герои, и их можно сделать собственными руками. К тому же многие народные депутаты зарекомендовали себя как провокаторы. У Парасюка уже перебор с пинками и с выступлениями, в которых есть признаки состава преступления. Если чаша терпения перельется, у него могут быть серьезные неприятности", — отмечает Василий Вовк.

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Но, как подчеркнул генерал СБУ, руководство МВД уже применяет психологическую тактику, выставляя в ряды оцепления бывших бойцов добробатов оставшихся служить в Нацгвардии по контракту. Расчет на то, что митингующие, среди которых тоже есть бывшие добровольцы, не станут драться или стрелять в своих бывших однополчан.

"Но, с другой стороны, я не вижу необходимости так охранять и оберегать народных депутатов, которые должны общаться с народом, а не прятаться за спинами силовиков", — считает Василий Вовк.

Если во вторник, в первый день акции, правоохранители попытались противостоять митингующим, то уже сегодня они заявляют, что не будут трогать митингующих.

"Полиция уже провела пиар-акцию, выступила с заявление о том, что они демократичные и они с народом и разгонять собравшихся не будут. С одной стороны, они правы, потому что это акция формата "шаг вперед, два назад", по В. И. Ленину. Это половинчатая акция — ни туда ни сюда. Не будет штурма ВР, не будет никаких активных действий. Власти она не навредит. И уверен, что она так же моментально, как началась, так же и закончиться. Но могут кого-то побить, с кем-то подраться", — заявляет Василий Вовк.

В четверг, 19 октября, будет окончательно ясно, разойдутся митингующие с миром или же будет продолжение.

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