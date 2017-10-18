Активисты рассказали о своем задержании в ходе потасовки у Рады

КИЕВ, 18 окт – РИА Новости Украина. Полиция отпустила всех задержанных активистов в ходе потасовки у здания Верховной Рады в Киеве, заявил один из участников инцидента.

Как передает корреспондент РИА Новости, около 20.00 на сцену в палаточном городке возле парламента вышли два человека, которые представились задержанными в ходе потасовки с полицией в среду. Один из них заявил, что после того, как полиция отпустила задержанных, они вернулись в палаточный городок. Участник акции подчеркнул, что намерен продолжить борьбу с властями страны и настаивать на выполнении требований протестующих. Митингующие одобрительно отреагировали на такое заявление.

"Всех задержанных уже отпустили. На некоторых составили админпротоколы", — заявил со сцены участник акции, задержанный в ходе потасовки. Он сообщил, что получил легкие телесные повреждения в ходе столкновения с силовиками, однако не будет писать заявление об этом.

В настоящее время обстановка в палаточном городке спокойная, людей стало значительно меньше, чем днем. Некоторые митингующие легли спать в палатках, некоторые стоят и беседуют. Также уменьшилось число силовиков, которые держат в оцеплении здание Верховной Рады.

В среду вечером очередная потасовка между митингующими и сотрудниками полиции произошла возле здания Парламента в Киеве, правоохранители применили слезоточивый газ. Полиция задержала 11 человек, пострадавших нет. В полиции пояснили, что стычка произошла из-за отказа митингующих отдавать отобранные у правоохранителей щиты.