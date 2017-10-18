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    Найем с депутатами пришли к Порошенко

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    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (162)

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    По словам Найема, остальные народные депутаты, которые хотели встретиться с главой государства, сейчас вынуждены оставаться на Грушевского на случай повторных столкновений.
    Найем с депутатами отправились к Порошенко
    facebook.com/Mustafanayyem

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Несколько депутатов Верховной Рады, которые участвуют в митинге, отправились на встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом заявил депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.

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    "Я вместе с народными депутатами Светланой Залищук и Юрием Левченко идем на встречу с президентом. Остальные народные депутаты, которые хотели встретиться с главой государства, сейчас вынуждены оставаться на Грушевского на случай повторных столкновений", — написал Найем на своей странице в Facebook.

    Он отметил, что полиция обещает отпустить задержанных в ближайшее время. "Протестующие, задержанные Национальной полицией во время столкновения на Грушевского, будут отпущены в течение получаса. Народный депутат Юрий Деревянко и мой помощник Никита Лысенко сейчас в Печерском райотделе НПУ и занимаются этим вопросом", — добавил депутат.

    Чуть позже Найем опубликовал фото с депутатами и написал, что они уже пришли и ждут.

    Ранее украинские СМИ сообщили, что Порошенко подтвердил готовность встретиться тет-а-тет с депутатом Рады Найемом, который является одним из организаторов митинга у здания парламента. В администрации президента утверждают, что инициатором встречи был сам депутат.

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