Найем с депутатами пришли к Порошенко

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Несколько депутатов Верховной Рады, которые участвуют в митинге, отправились на встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом заявил депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.

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"Я вместе с народными депутатами Светланой Залищук и Юрием Левченко идем на встречу с президентом. Остальные народные депутаты, которые хотели встретиться с главой государства, сейчас вынуждены оставаться на Грушевского на случай повторных столкновений", — написал Найем на своей странице в Facebook.

Он отметил, что полиция обещает отпустить задержанных в ближайшее время. "Протестующие, задержанные Национальной полицией во время столкновения на Грушевского, будут отпущены в течение получаса. Народный депутат Юрий Деревянко и мой помощник Никита Лысенко сейчас в Печерском райотделе НПУ и занимаются этим вопросом", — добавил депутат.

Чуть позже Найем опубликовал фото с депутатами и написал, что они уже пришли и ждут.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Порошенко подтвердил готовность встретиться тет-а-тет с депутатом Рады Найемом, который является одним из организаторов митинга у здания парламента. В администрации президента утверждают, что инициатором встречи был сам депутат.