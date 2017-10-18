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    Киев

    Пришедшие к Порошенко депутаты передумали с ним встречаться

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    (обновлено: )95531
    Первый заместитель главы АП Виталий Ковальчук сообщил, что Порошенко готов принять только троих депутатов - без Левченко и Деревянко.
    Пришедшие к Порошенко депутаты передумали с ним встречаться
    facebook.com/leshchenko.ukraine

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Пришедшая на встречу с президентом Петром Порошенко группа из пяти народных депутатов отказалась встречаться с ним из-за отказа главы государства принять их всех в помещении Администрации президента, сообщил народный депутат Сергей Лещенко в социальной сети Facebook.

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    По его словам, "Администрация отказалась принять группу депутатов в полном составе: Мустафа Найем, Светлана Залищук, Юрий Деревянко, Юрий Левченко и я".

    "Первый заместитель главы АП Виталий Ковальчук сообщил, что готовы принять только троих депутатов — без Левченко и Деревянко. Мы не считаем возможным участвовать в такой встрече без коллег", — сообщил Лещенко.

    Эту же информацию подтвердил и Мустафа Найем в Facebook.

    Ранее стало известно, что Порошенко подтвердил готовность встретиться тет-а-тет с народным депутатом от "Блока Петра Порошенко" Мустафой Найемом.

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