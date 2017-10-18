Депутаты испугались митингующих и не пришли в среду на работу

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Часть депутатов в среду не явилась на пленарное заседание Верховной Рады, сообщил народный депутат Украины Леонид Емец (фракция "Народный фронт"), передает УНИАН. По его словам, депутаты побоялись применения физического насилия митингующими.

Он отметил, что заседание проходило в полупустом зале, поскольку некоторые депутаты побоялись приходить в парламент из-за инцидентов, которые произошли накануне с народными депутатами от фракции "Блока Петра Порошенко" Алексеем Гончаренко и Олегом Барной.

Также Емец подчеркнул, что часть депутатов может не прийти и на завтрашнее заседание, и тогда будет очень трудно найти голоса за медицинскую реформу и направление законопроектов об ограничении депутатской неприкосновенности в Конституционный суд.

Он отметил, что сам сегодня проходил в Верховную Раду через ул. Садовую, 3-А, то есть через здание, в котором размещены комитеты парламента. Здание на ул. Садовой, 3-А, соединяется подземным переходом со зданием на Грушевского, где проходят заседания парламента.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряд общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд. По словам Саакашвили, если требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке президента Петра Порошенко.

Митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Во вторник вечером между протестующими и правоохранителями произошло несколько столкновений.