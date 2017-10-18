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    Киев

    Депутаты испугались митингующих и не пришли в среду на работу

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    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (163)

    (обновлено: )4110
    По словам нардепа, часть депутатов может не прийти и на завтрашнее заседание, и тогда будет очень трудно найти голоса за медицинскую реформу и направление законопроектов об ограничении депутатской неприкосновенности в Конституционный суд.
    Пустой зал Верховной Рады. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Часть депутатов в среду не явилась на пленарное заседание Верховной Рады, сообщил народный депутат Украины Леонид Емец (фракция "Народный фронт"), передает УНИАН. По его словам, депутаты побоялись применения физического насилия митингующими.

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    Он отметил, что заседание проходило в полупустом зале, поскольку некоторые депутаты побоялись приходить в парламент из-за инцидентов, которые произошли накануне с народными депутатами от фракции "Блока Петра Порошенко" Алексеем Гончаренко и Олегом Барной.

    Также Емец подчеркнул, что часть депутатов может не прийти и на завтрашнее заседание, и тогда будет очень трудно найти голоса за медицинскую реформу и направление законопроектов об ограничении депутатской неприкосновенности в Конституционный суд. 

    Он отметил, что сам сегодня проходил в Верховную Раду через ул. Садовую, 3-А, то есть через здание, в котором размещены комитеты парламента. Здание на ул. Садовой, 3-А, соединяется подземным переходом со зданием на Грушевского, где проходят заседания парламента. 

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    Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряд общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд. По словам Саакашвили, если требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке президента Петра Порошенко.

    Митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Во вторник вечером между протестующими и правоохранителями произошло несколько столкновений.

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