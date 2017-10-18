Полиция подтвердила задержание активистов под Радой

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. В среду после столкновений на акции протеста возле здания Верховной Рады в Киеве были задержали 11 человек, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Печерского районного управления полиции украинской столицы.

"Сейчас есть информация, что есть задержанные, 11 человек. Их доставили в Печерское районное управление полиции Киева", — сказала собеседница агентства.

В пресс-службе не уточнили, какое правонарушение инкриминируется задержанным.

По данным полиции, "информации о потерпевших в результате столкновения пока нет".

Как сообщает пресс-служба управления полиции в Киеве, "когда колонна во главе с людьми с похищенными у правоохранителей щитами в руках выстроилась, чтобы идти под другие административные здания, правоохранители в очередной раз призвали митингующих вернуть средства защиты".

"Однако получили отказ, в результате чего возникла потасовка и толкотня. В результате инцидента полицейские доставили в участок 11 активных участников. После установления их анкетных данных трех лиц уже отпустили", — говорится в сообщении.

Полиция отмечает, что конфликт возник после того, как правоохранители вернули себе часть щитов, похищенных накануне митингующими у военнослужащих Национальной гвардии.

Правоохранители призывают организаторов и участников акции отдать амуницию правоохранителей и высказывать свою позицию цивилизованным способом, не устраивать провокаций.

При этом в полиции сообщили, что временное ограничение доступа, в том числе для журналистов, на территорию палаточного городка возле Рады направлено на обеспечение безопасности граждан.

Напомним, очередная потасовка между митингующими и сотрудниками полиции произошла около 17.20 возле здания Рады. По данным агентства УНИАН, полиция пыталась штурмовать палаточный городок, который разбит на проезжей части на прилегающей к парламенту территории Мариинского парка.