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    Киев

    Нацгвардия под АП в Киеве готовится к затяжной осаде - очевидец

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    (обновлено: )57910
    Как сообщают в соцсетях, под Администрацию президента в Киеве привезли матрацы для Нацгвардии. Также были опубликованы соответствующие фотографии.
    Нацгвардии под Администрацией президента привезли матрацы
    facebook.com/dubinskyi

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Нацгвардия под Администрацией президента готовится к затяжной осаде, сообщил на странице в Facebook Александр Дубинский.

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    "Нацгвардия под Администрацией президента. Готовятся к затяжной осаде. Подвезли матрацы. Все как в 2014-м", — написал он.

    Также на странице вон опубликовал несколько соответствующих фото.

    facebook.com/dubinskyi
    Нацгвардии под Администрацией президента привезли матрацы

    Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус" (создана на базе спецбатальона "Азов"), ВО "Свобода", а также партии экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Движение новых сил", ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

    В результате столкновений в центре Киева пострадали несколько человек, в том числе двое правоохранителей. Итогом митингов стало установление палаток под зданием Рады на улице Грушевского.

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