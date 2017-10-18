Нацгвардия под АП в Киеве готовится к затяжной осаде - очевидец

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Нацгвардия под Администрацией президента готовится к затяжной осаде, сообщил на странице в Facebook Александр Дубинский.

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"Нацгвардия под Администрацией президента. Готовятся к затяжной осаде. Подвезли матрацы. Все как в 2014-м", — написал он.

Также на странице вон опубликовал несколько соответствующих фото.

facebook.com/dubinskyi Нацгвардии под Администрацией президента привезли матрацы

Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус" (создана на базе спецбатальона "Азов"), ВО "Свобода", а также партии экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Движение новых сил", ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

В результате столкновений в центре Киева пострадали несколько человек, в том числе двое правоохранителей. Итогом митингов стало установление палаток под зданием Рады на улице Грушевского.