Песков прокомментировал протесты в Киеве

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Ситуация в Киеве, где проходят беспорядки, далека от стабильной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы наблюдаем за тем, что там происходит, ситуация далека от стабильной — это очевидный факт", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что пока невозможно говорить о том, повлияет ли нынешняя ситуация в украинской столице на реализацию минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.

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​Во вторник несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус"? "Свобода", а также "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

По состоянию на утро среды ситуация у здания Рады спокойная, в правительственном квартале усилены меры безопасности. По данным сотрудников полиции, в палаточном городке сейчас находятся не более 200 активистов. Примерно столько же у здания Рады сотрудников полиции и Национальной гвардии Украины. Правоохранители оцепили здание парламента, подходы к зданию Верховной Рады перекрыты железными заборами. В палаточном городке работает полевая кухня.