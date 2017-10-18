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    Россия

    Песков прокомментировал протесты в Киеве

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    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (130)

    (обновлено: )2457101
    По словам Дмитрия Пескова, ситуация в Киеве "далека от стабильной". Он добавил, что в настоящее время невозможно говорить о том, повлияет ли она на реализацию минских соглашений.
    Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Ситуация в Киеве, где проходят беспорядки, далека от стабильной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Мы наблюдаем за тем, что там происходит, ситуация далека от стабильной — это очевидный факт", — сказал Песков журналистам.

    Ситуация возле Верховной Рады утром 18 октября 2017
    facebook.com/Ruhnovihsyl
    "Майдан" Саакашвили. Утро в палаточном городке и Рада в оцеплении

    Он отметил, что пока невозможно говорить о том, повлияет ли нынешняя ситуация в украинской столице на реализацию минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.

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    ​Во вторник несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус"? "Свобода", а также "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

    По состоянию на утро среды ситуация у здания Рады спокойная, в правительственном квартале усилены меры безопасности. По данным сотрудников полиции, в палаточном городке сейчас находятся не более 200 активистов. Примерно столько же у здания Рады сотрудников полиции и Национальной гвардии Украины. Правоохранители оцепили здание парламента, подходы к зданию Верховной Рады перекрыты железными заборами. В палаточном городке работает полевая кухня. 

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