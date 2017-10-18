Акции протеста в Киеве не достаточно, чтобы сместить Порошенко - эксперт

РИА Новости Украина

Акции протеста, начавшиеся в Киеве, не станут новым "майданом", считает заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", а также партии экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряд общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады Украины в Киеве. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены, сообщают РИА Новости.

Богдан Безпалько, facebook Член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

"Мне не кажется, что это новый "майдан" просто в силу того, что не совсем понятны цели. "Майдан" в 13-14-х годах совершался с целью сменить, во-первых, президента Януковича, а во-вторых, весь политический класс, который был на него ориентирован, чтобы полностью развернуть государство на Запад",- сказал Безпалько.



"А для чего сейчас убирать из власти Порошенко или каких-либо других политиков, которые его поддерживают? Он и так ориентирован на Запад, и так вполне хорошо ладит и со странами Европы, и с Соединенными Штатами Америки. Его принимают, никаких санкций против него не вводят, в военных преступлениях его не обвиняют и так далее. Поэтому мне сложно представить, чтобы Запад хотел сменить весь политический класс на Украине", — добавил он.

По словам эксперта, при желании, сместить Порошенко можно гораздо проще, есть много разных инструментов, которые не требуют майданных технологий, "цветных" революций. Например, организовать импичмент, добиться того, чтобы президент ушел сам, отметил он.



"Поэтому, мне кажется, на Порошенко просто оказывают давление для того, чтобы он просто выполнил те цели и задачи, которых от него ждут и которые он по каким-то причинам не выполняет", — отметил Безпалько.

Эксперт также указал, что один из основных организаторов нынешних акций протеста Михаил Саакашвили пользуется не очень большой поддержкой.



"Он собрал в Киеве около пяти тысяч человек, но для Киева это очень немного. Кроме того, сами по себе протесты проходят в Киеве непрерывно едва ли не с 2005 года. Поэтому такие акции — ничего нового или экстраординарного. Этого явно недостаточно, чтобы сместить Петра Порошенко и его сторонников", — подчеркнул Безпалько.

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