Правительственный квартал в центре Киева опустел - нардеп

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Национальная полиция Украина и Национальная гвардия профессионально отработали во время массовых акций под Верховной Радой, считает один из организаторов митингов, народный депутат от БПП Мустафа Найем.

Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус" (создана на базе спецбатальона "Азов"), ВО "Свобода", а также партии экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Движение новых сил", ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

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"Правительственный квартал пустует, оцепление осталось только в районе палаточного городка. И правильно было бы признать, что Национальная полиция Украины и Национальная гвардия сегодня сработали профессионально, не считая отдельных эксцессов, которые на таких акциях неизбежны", — написал Найем в Facebook.

Facebook Мустафы Найема Комментарий Мустафы Найема

В результате столкновений в центре Киева пострадали несколько человек, в том числе двое правоохранителей. Итогом митингов стало установление палаток под зданием Рады на улице Грушевского.