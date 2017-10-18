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18.10.201715:42
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    Палаточный городок у Рады "фестивалит": кто ест, кто спит, и все под музыку

    Тема:

    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (141)

    (обновлено: )45420
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    Ситуация поl Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация поl Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Кготенко

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    Акция протеста возле здания Верховной Рады в Киеве продолжается, обстановка в палаточном городке остается спокойной, передает в среду корреспондент РИА Новости.

    Ранее в среду СМИ сообщили, что митингующие начали строить баррикаду. Однако корреспондент РИА Новости обошел всю территорию палаточного городка, в целях безопасности со всех сторон окруженную металлическим забором, но баррикады не обнаружил. Ничего не знают о ее строительстве и участники митинга.

    Читайте также: Как полиция поступит с палаточным городком? Комментарий советника Авакова

    В данный момент акция протеста больше напоминает музыкальный фестиваль. Все присутствующие занимаются своими делами — часть людей перекусывают чаем и бутербродами, часть просто стоит или сидит, некоторые участники акции спят в палатках. При этом со сцены играет громкая музыка в записи.

    Акция протеста под Верховной Радой, 17 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Огласите весь список, пожалуйста. Что требуют митингующие от Порошенко?

    В лагере протестующих продолжает функционировать полевая кухня, организаторы завезли много пачек гречки, которой планируют кормить участников акции.

    Людей в палаточном городке на этот момент немного, большинство присутствующих — взрослые мужчины. Также среди участников акции находится один из ее организаторов — бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе.

    Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряд общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. По словам Саакашвили, если требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке президента Петра Порошенко.

    Смотрите также: "Майдан" Саакашвили. Утро в палаточном городке и Рада в оцеплении

    Ранее митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Во вторник вечером между протестующими и правоохранителями произошли несколько столкновений. По данным полиции, пострадали четыре человека, в том числе силовики.

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