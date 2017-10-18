Палаточный городок у Рады "фестивалит": кто ест, кто спит, и все под музыку

Акция протеста возле здания Верховной Рады в Киеве продолжается, обстановка в палаточном городке остается спокойной, передает в среду корреспондент РИА Новости.

Ранее в среду СМИ сообщили, что митингующие начали строить баррикаду. Однако корреспондент РИА Новости обошел всю территорию палаточного городка, в целях безопасности со всех сторон окруженную металлическим забором, но баррикады не обнаружил. Ничего не знают о ее строительстве и участники митинга.

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В данный момент акция протеста больше напоминает музыкальный фестиваль. Все присутствующие занимаются своими делами — часть людей перекусывают чаем и бутербродами, часть просто стоит или сидит, некоторые участники акции спят в палатках. При этом со сцены играет громкая музыка в записи.

В лагере протестующих продолжает функционировать полевая кухня, организаторы завезли много пачек гречки, которой планируют кормить участников акции.

Людей в палаточном городке на этот момент немного, большинство присутствующих — взрослые мужчины. Также среди участников акции находится один из ее организаторов — бывший заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряд общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. По словам Саакашвили, если требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке президента Петра Порошенко.

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Ранее митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Во вторник вечером между протестующими и правоохранителями произошли несколько столкновений. По данным полиции, пострадали четыре человека, в том числе силовики.