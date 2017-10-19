Портнов: Порошенко получает прямую выгоду от "майдана" Саакашвили

РИА Новости Украина

Киев вновь охватили протестные настроения. С утра 17 октября в центре столицы проводили анонсированную акцию протеста сторонники партии бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Нацкорпуса", "Свободы", "Самопомичи", "Гражданской позиции", к которым присоединились и ряд народных депутатов. Протесты уже успели окрестить "третьим Майданом".

Протестующие заранее заявили, что будут требовать отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство. Группа депутатов, требуя безотлагательно внести на рассмотрение парламента данные вопросы, с утра во вторник сорвала заседание согласительного совета, а под стенами ВР во второй половине дня вспыхнули столкновения.

Юрист, экс-замглавы администрации президента Андрей Портнов уверен, что президент Порошенко получает явную выгоду от протестных акций.

"Например, принадлежащая Президенту прокуратура под шумок забыла инициировать перед принадлежим Президенту судом продление принадлежащему президентской фракции янтарному депутату Розенблату меры пресечения. Теперь, сроки прошли и в связи с этим, инициированная сегодня (17 октября – Ред.) Президентом отмена неприкосновенности больше не касается его собственного депутата", – отметил юрист.

Потому что больше не имеет никакого значения, добавил Портнов, есть у него неприкосновенность или за её снятие уже проголосовали.

"Хоть вы янтарный депутат, хоть бриллиантовый, хоть золотистый — если вам забыли продлить меру пресечения, значит вы больше не имеете ограничений, вы свой, вас простили и ваше уголовное дело вам же и подарили", – подчеркнул эксперт.