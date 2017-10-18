Полиция пошла на штурм палаточного городка под Радой

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Полиция начала штурмовать палаточный городок на улице Грушевского в центре Киева, передает УНИАН.
Сообщается, что спецназовцы начали наступление на палатки со стороны угла улицы Шелковичной и Грушевского. Правоохранители подбежали к первым палаткам, но активисты стали отбиваться.
Также сообщается, что силовики начали применять слезоточивый газ, среди пострадавших оказался народный депутат Украины от "Самопомочи" Егор Соболев.
По данным УНИАН, в момент штурма большинство активистов находились на углу Грушевского и Липской, откуда, по предварительным данным, планировался поход митингующих к Администрации президента Украины.
Также на углу Грушевского и Липской стоит кордон нацгвардейцев и спецназовцев численностью до 300 человек.
На данный момент обстановка спокойная, но после попытки штурма некоторые активисты с помощью лома и других железных предметов начали вытаскивать плитку с тротуара на улице Грушевского.
Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус" (создана на базе спецбатальона "Азов"), ВО "Свобода", а также партии экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Движение новых сил", ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.
В результате столкновений в центре Киева пострадали несколько человек, в том числе двое правоохранителей. Итогом митингов стало установление палаток под зданием Рады на улице Грушевского.