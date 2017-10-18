Полиция пошла на штурм палаточного городка под Радой

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Полиция начала штурмовать палаточный городок на улице Грушевского в центре Киева, передает УНИАН.

Сообщается, что спецназовцы начали наступление на палатки со стороны угла улицы Шелковичной и Грушевского. Правоохранители подбежали к первым палаткам, но активисты стали отбиваться.

Также сообщается, что силовики начали применять слезоточивый газ, среди пострадавших оказался народный депутат Украины от "Самопомочи" Егор Соболев.

Левый берег Полиция пошли на штурм палаточного городка под Радой

По данным УНИАН, в момент штурма большинство активистов находились на углу Грушевского и Липской, откуда, по предварительным данным, планировался поход митингующих к Администрации президента Украины.

Также на углу Грушевского и Липской стоит кордон нацгвардейцев и спецназовцев численностью до 300 человек.

На данный момент обстановка спокойная, но после попытки штурма некоторые активисты с помощью лома и других железных предметов начали вытаскивать плитку с тротуара на улице Грушевского.

Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус" (создана на базе спецбатальона "Азов"), ВО "Свобода", а также партии экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Движение новых сил", ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

В результате столкновений в центре Киева пострадали несколько человек, в том числе двое правоохранителей. Итогом митингов стало установление палаток под зданием Рады на улице Грушевского.