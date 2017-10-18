Участок Порошенко в центре Киева оградили колючей проволокой - СМИ

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Земельный участок президента Украины Петра Порошенко на улице Радиальной, 5 в Печерском районе столицы взяли под охрану неизвестные.

Об этом сообщает программа "Схемы".

radiosvoboda.org Участок Порошенко в Киеве

По данным журналистского расследования, над забором участка президента Порошенко растянули колючую проволоку, срезали деревья по периметру. На территории находятся неизвестные мужчины в гражданской одежде и в камуфляже без опознавательных знаков.

На вопрос, что они здесь делают, мужчины ответили, осуществляют охрану, но назвать структуру, которую представляют, отказались.

Напротив участка Порошенко расположен особняк Игоря Кононенко — заместителя председателя фракции "Блока Петра Порошенко".

Ранее "Схемы" сообщали о том, что Петр Порошенко и Игорь Кононенко получили соседние участки в элитном районе "Царское село". Через цепочку из нескольких юридических операций с признаками фиктивности гектар бесплатной земли в самом центре Киева перешел в их собственность. В апреле 2017 незастроенный участок Петра Порошенко выставляли на продажу. Однако, по данным кадастровой карты, владелец земли пока не менялся.

Ранее член парламентской фракции "Самопомич" Виктория Войцицкая сообщила, что к резиденции Порошенко в Козине стянули большое количество силовиков и военной техники. Сами силовики, по словам нардепа, утверждают, что техника выведена в связи с проведением учений.

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