Участок Порошенко в центре Киева оградили колючей проволокой - СМИ

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Земельный участок президента Украины Петра Порошенко на улице Радиальной, 5 в Печерском районе столицы взяли под охрану неизвестные.
Об этом сообщает программа "Схемы".
По данным журналистского расследования, над забором участка президента Порошенко растянули колючую проволоку, срезали деревья по периметру. На территории находятся неизвестные мужчины в гражданской одежде и в камуфляже без опознавательных знаков.
На вопрос, что они здесь делают, мужчины ответили, осуществляют охрану, но назвать структуру, которую представляют, отказались.
Напротив участка Порошенко расположен особняк Игоря Кононенко — заместителя председателя фракции "Блока Петра Порошенко".
Ранее "Схемы" сообщали о том, что Петр Порошенко и Игорь Кононенко получили соседние участки в элитном районе "Царское село". Через цепочку из нескольких юридических операций с признаками фиктивности гектар бесплатной земли в самом центре Киева перешел в их собственность. В апреле 2017 незастроенный участок Петра Порошенко выставляли на продажу. Однако, по данным кадастровой карты, владелец земли пока не менялся.
Ранее член парламентской фракции "Самопомич" Виктория Войцицкая сообщила, что к резиденции Порошенко в Козине стянули большое количество силовиков и военной техники. Сами силовики, по словам нардепа, утверждают, что техника выведена в связи с проведением учений.
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