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    В БПП объяснил, почему Порошенко отменил встречу с депутатами

    Тема:

    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (168)

    (обновлено: )16511
    Лидер парламентской фракции БПП Артур Герасимов отметил, что в Администрацию президента пришли "люди, которые бросали шашки и прорывали границу".
    Артур Герасимов
    УНИАН

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко был готов встретиться с тремя народными депутатами из БПП, которые представляли интересы митингующих под Верховной Радой (Мустафой Найемом, Светланой Залищук и Сергеем Лещенко), однако встреча с Юрием Левченко "(Свобода") и Юрием Деревянко (внефракционный) была неприемлемой, заявил председатель фракции "Блок Петра Порошенко" в парламенте Артур Герасимов.

    Столкновения под Верховной Радой
    twitter.com/HromadskeUA
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    Анонсированная на вечер среды, 18 октября, встреча группы народных депутатов, которые представляли интересы митингующих под Верховной Радой, с президентом не состоялась. На встречу пошли Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Лещенко, Юрий Левченко и Юрий Деревянко.

    "Мое личное мнение, что когда в государственные учреждения заходят люди, которые незаконно прорывали границу, заходят люди, которые жгли шашки в Верховной Раде, когда там были дети, то это неприемлемо", — сказал Герасимов, имея в виду, вероятно, Деревянко и Левченко.

    По словам Герасимова, к президенту обратился народный депутат Мустафа Найем с просьбой о встрече, "и эта встреча была подтверждена". Однако, по словам руководителя фракции БПП, в Администрацию пришли и "другие люди, которые бросали шашки и прорывали границу", сообщает "Укринформ". 

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    Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус" (создана на базе спецбатальона "Азов"), ВО "Свобода", а также партии экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Движение новых сил", ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

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    Как сообщалось, 18 октября полиция попыталась оттеснить участников акции протеста под Радой. В ходе столкновений силовики применили слезоточивый газ.

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