Как Порошенко использует протесты в Киеве? Мнение Разумкова

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Со вторника в центре Киева продолжается акция "За большую политическую реформу". Ее участники — представители различных политических сил и общественных организаций: "Движение новых сил", "Самопомич", "ДемАльянс", "Свобода", общественные организации "Честно", "Автомайдан" и другие. Кроме того, в акции берут участие народные депутаты Егор Соболев, Сергей Лещенко, Мустафа Найем, бывший глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили, который считается главным организатором акции.

Кто из политических сил заработает больше "бонусов" от участия в протестах, в эфире радиостанции Голос Столицы оценил директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

Как долго может продолжаться акция?

— Здесь будет очень много зависеть от того, как поведет себя действующая власть сегодня. Если будут выполнены те обещания, которые были даны во вторник, а именно, что в четверг будут рассмотрены законы о снятии депутатской неприкосновенности и о так называемой политической реформе, плюс будет рассматриваться вопрос по антикоррупционному суду, то перспективы третьего Майдана — очень незначительны. Если же действующая Банковая вместе с Грушевского, 5, пойдут по принципу Виктора Януковича и Партии регионов, то теоретически развитие событий может протекать в похожем формате, как это было в 2014 году, но последствия будут гораздо более серьезными, потому что давайте не забывать о той ситуации, которая сейчас в стране, что достаточно много оружия находится на руках у людей, и далеко не все будут адекватно реагировать.

Может ли президент перехватить инициативу у протестующих и предложить им внести свои законопроекты по антикоррупционному суду или же об отмене неприкосновенности?

— Справедливости ради стоит заметить, что по поводу депутатской неприкосновенности в том формате, который сейчас обсуждается, президент говорил и ранее, а его риторика по антикоррупционному суду поменялась, потому что раньше он говорил об антикоррупционных палатах, сегодня речь уже идет об антикоррупционном суде. А политическая реформа, она не выгодна ни Банковой, ни многим политическим силам, которые представлены в парламенте, поэтому здесь будет действительно затяжка.

Быстрее и проще всего будет решаться вопрос по антикоррупционному суду, потому что здесь еще есть давление извне, в том числе на президента, и, скажем так, он эти массовые акции протеста будет использовать себе на руку, дабы продавить и реформу судов, и таким образом показать свою эффективность. По поводу депутатской неприкосновенности, на самом деле, то что сегодня обсуждается, снятие депутатской неприкосновенности после 2020 года, это — фикция и, по большому счету, обман. Потому что все политсилы, которые сегодня представлены в парламенте, обещали снятие депутатской неприкосновенности. А здесь получается двойной такой подход: мы для себя ее сохраним, а для будущих поколений депутатов мы ее, возможно, ликвидируем.

Кто может стоять за организацией этих акций протеста, собравшей большое количество разношерстных политических сил?

— Я думаю, в данной ситуации в большей степени привлечен внутренний ресурс. Возможно, привлечены ресурсы от разных политических сил, как с европейского направления, так и с северного направления. Но посмотрим, как дальше сегодня будут развиваться события. На самом деле, большая часть таких акций, она выдыхается через неделю-две. А то что объединились такие разношерстные политические силы, это не потому, что они стараются добиться какого-то глобального изменения политической ситуации для населения в лучшую сторону, это попытка заработать дополнительные политические дивиденды в преддверии предстоящих выборов. Притом я говорю даже о срочных, которые пройдут в 2019 году, и все равно к ним уже начали готовиться.

В команде президента звучали обвинения в адрес главы МВД Арсена Авакова, что он сговорился с Михаилом Саакашвили и специально допустил его прорыв через границу. Какую позицию займет Аваков по отношению к событиям под Верховной Радой, учитывая, то там тоже фигурирует Саакашвили?

— Пока Аваков занимает свою позицию и занимает её достаточно адекватно, потому что даже у митингующих, если мы посмотрим выступление того же Мустафы Найема, особых претензий к полиции на данный момент — нет. Ведет она себя более-менее адекватно, защищает правопорядок, но не защищает ни одну из сторон. Говорить о том, что был определенный сговор Саакашвили и Авакова во время его перехода, в это мне верится слабо. Если мы вспомним тот конфликт, который был между Аваковым и Саакашвили, вряд ли они друг другу простили и забыли, даже с учетом личной специфики.

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Напомним, представитель оргкомитета акции "За большую политическую реформу" Ильгиз Исхаков в эфире "ГС" заявил, что события Майдана ничему не научили власть и против неугодных она готова применять методы времен Януковича. По его словам, предложения о создании рабочих групп только затягивают рассмотрение требований протестующих.