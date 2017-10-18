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    Порошенко готов встретиться с Найемом один на один - СМИ

    Тема:

    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (162)

    (обновлено: )52610
    Как сообщили в пресс-службе президента, Петр Порошенко подтвердил, что готов встретиться тет-а-тет с Мустафой Найемом. О других участниках встречи речь не шла.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подтвердил готовность встретиться с депутатом Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафой Найемом, который является одним из организаторов митинга в центре Киева.

    Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на комментарий пресс-службы президента.

    Видео штурма палаточного городка под Радой
    Рух "Визволення"
    Появилось видео штурма палаточного городка под Радой

    "В приемную президента Украины обратился народный депутат Мустафа Найем. Петр Порошенко подтвердил, что готов встретиться с ним тет-а-тет. О других участниках встречи речь не шла", — сообщили УНИАН в пресс-службе украинского президента.

    Ранее пресс-служба партии "Движение новых сил" экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которая является соорганизатором митинга возле Рады, заявила, что в среду в 18.45 активисты палаточного городка возле парламента и группа депутатов, включая Найема, направятся от сцены городка к администрации президента.

    Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряд общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд. По словам Саакашвили, если требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке президента. Вместе с тем организаторы заявили, что их митинг не является новым "майданом".

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