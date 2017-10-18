Порошенко готов встретиться с Найемом один на один - СМИ

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подтвердил готовность встретиться с депутатом Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафой Найемом, который является одним из организаторов митинга в центре Киева.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на комментарий пресс-службы президента.

"В приемную президента Украины обратился народный депутат Мустафа Найем. Петр Порошенко подтвердил, что готов встретиться с ним тет-а-тет. О других участниках встречи речь не шла", — сообщили УНИАН в пресс-службе украинского президента.

Ранее пресс-служба партии "Движение новых сил" экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которая является соорганизатором митинга возле Рады, заявила, что в среду в 18.45 активисты палаточного городка возле парламента и группа депутатов, включая Найема, направятся от сцены городка к администрации президента.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряд общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд. По словам Саакашвили, если требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке президента. Вместе с тем организаторы заявили, что их митинг не является новым "майданом".