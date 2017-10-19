Весомое мнение: на Майдане накал пока слабый, нужна жертва

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В полиции отчитались, что после того как митингующие переночевали на площади перед ВР, их количество заметно сократилось. Утром всего насчитали 200 человек. Из которых около 100 бойцов батальона "Донбасс" под предводительством Семена Семенченко, и по 50 представителей "Движения Новых Сил" и "Справедливости".

"Мы обеспечим общественный порядок, публичную безопасность, в том числе и на Площади Конституции. Никаких радикальных мер по "зачистке", "освобождению площади" мы не предполагаем. Если граждане намерены выражать свои мысли – пусть это делают. Но мы обязаны обеспечить их безопасность", — заявил глава Нацполиции Сергей Князев.

Но, не зря же говорится: человек предполагает, а Бог располагает. В любой момент под стенами ВР может случиться все, что угодно и сценарий событий может выйти из под контроля и перерости в открытое противостояние с силовиками, как это уже было в недавнем прошлом.

Для этого должно произойти что-то очень неординарное, уже не достаточно просто побить и разогнать митингующих, считает эксперт по безопасности Сергей Шабовта.

"Сегодня потенциал собравшихся у ВР намного слабее, чем у тех, кто собирал Майдан в 2013 году. Вчерашний день показал, что человеческий ресурс крайне ограничен, с точки зрения количественного состава. Эклектика политических сил и течений представленных среди организаторов способна скорее вызвать понос, потому что абсолютно разнородные силы участвуют в одном проекте. Они собрались в одном месте, напомнить о себе. Но с другой стороны — это и неплохая встряска для власти и общества. У верхушки, пришедшей к власти сомнительным способом, вчерашний испуг прошел и сегодня уже другие интонации. Но при этом, маргинальный состав митингующих в любой момент может пойти на провокацию. В первый же день они ограбили нацгвардейцев утащив щиты, свалили забор, полезли в драку с полицией. Я не думаю, что у власти было намерение штурмовать вечером палаточный городок, опасались, что будут серьезные последствия. Ведь Семенченко не спроста привел своих молотобойцев. Но потасовки были прогнозированы. И накануне откровенно фашистская организация "Национальный корпус" захватили вертолетную площадку на Парковой аллее под надуманным предлогом. А ведь это стратегически важный для Украины объект не только потому, что он расположен рядом с Радой, но и потому, что там в подвалах мощнейший дата-центр с колоссальным объемом информации и операционной техникой. Они знали, что захватывать", — рассказывает Сергей Шабовта.

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По впечатлению эксперта, сценарий митингов был согласован с первыми лицами государства. И подобные выводы напрашиваются и после выступления президента, который поддержал их требования.

"Единственное, что бросилось в глаза — это повышенные меры безопасности, перекрытие квартала, рамки металлоискателей, количество полиции и даже заявление силовиков об обнаружении поблизости арсенала оружия. Я ожидал этого заявления, это постановка и является частью спектакля. Еще 14 октября было заявлено, что задержана группировка, которая что-то готовила на 17 октября. Уже заранее было продемонстрировано, что правоохранительная система работает, она начеку. Но провокация может быть любой. Все зависит от степени идиотизма участников митинга, а так же от их организаторов, которые планируют создать ту или иную картинку. Но проблема в том, что радикализм может сотворить любую глупость, но взрыв или убийство никому не будет на руку. Даже если что-то произойдет, никто не возьмет на себя ответственность", — считает Шабовта.

Как подчеркивает эксперт, даже жертвы — это часть технологий. И они должны опираться на существующий градус недовольства, чтобы вызвать большее недовольство. А этого градуса сегодня нет. Палатки пустые. Поддержки они не получают. Ресурса мало.

"Я уверен, что негодование толпы закончится принятием никчемных законов. Потому что сами митингующие не понимают, что требуют. При нынешнем качественном составе претендующих на власть, я не уверен, что они чего-то добьются. Если и будут беспорядки, то они будут локальны и образцово показательные", — отмечает эксперт по безопасности.