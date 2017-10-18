Третий Майдан: "Петя, уходи!", говорят простые люди

Захар Виноградов, Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Палаточный лагерь у стен Рады живет своей жизнью. Опасения, что власть снесет палатки в первую ночь, не оправдались. Протестующие говорят: "теперь и не снесут, это мы их (власть — Ред.) снесем…".

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряд общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. По словам экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, если требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке президента Петра Порошенко.



РИА Новости Украина Евгений Котенко Акция протеста под Верховной Радой, 17 октября 2017 года

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Третий Майдан начал свое существование. Палатки возвели быстро, вечером и ночью их у Рады и в Мариинском парке появилось несколько десятков. Протестующие обозначили границы лагеря, выставив живые цепи (люди стоят, прикрываясь металлическими щитами). Через несколько десятков метров от них — цепи милиции и Нацгвардии.

Обитатели городка уверяют: "Будем стоять до победы". До победы — значит, до выполнения трех требований: выборы по открытым спискам, антикоррупционный суд, отмена депутатской неприкосновенности. Такие требования выдвинули политики.

Но "от народа" стихийно формулируется еще одно требование. На одной из только что установленных палаток появляется лозунг: "Петя, уходи!".

Сама Рада в вечером была в осаде. Мы наблюдали, как группа активистов окружила одного из нардепов у выхода из здания, где расположены парламентские комитеты: требовали, чтобы избранник вернулся в зал и проголосовал за законы, "которых требует Майдан".

Украинская правда Палаточный город и баррикада под Верховной Радой в Киеве

В конце концов активисты заставили депутата вернуться в здание. Раздались крики: "Слава Украине! Героям слава!"…

В эфире канала "112 Украина" сообщают: нардеп Игорь Мосийчук должен был прийти, но не явился по уважительной причине — по телефону сообщил, что заблокирован в Раде… Однако в конце концов всем парламентариям удалось покинуть Раду.

В целом ночь в палаточном лагере прошла спокойно, если не считать попытки силовиков взять под контроль часть территории, убрав металлическую ограду.

Об это РИА Новости Украина рассказал участник акции протеста Игорь. По его словам, "полиция предпринимала несколько попыток продвинуться, снести ограду, но мы территорию отстояли".

Утро и день

Утром в среду окрестности Верховной Рады уже живо напоминали картинку зимы 2013-1014 годов. Все подходы к парламенту перекрыты плотными цепями правоохранителей, дорогу перегородил автозаки… Так же (и почти в тех же местах) стояли когда-то милицейские машины, которые потом сожгли активисты.

Но власть, ставшая властью в результате Майдана, имеет опыт. Через громкоговоритель транслируют обращение Нацполиции Киева к протестующим: сохраняйте спокойствие, соблюдайте требования закона, не поддавайтесь на провокации. Перечисляются статьи, по которым могут быть привлечены к ответственности (вплоть до ответственности уголовной) те, кто к увещеваниям не прислушается.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года

Несмотря на плотные полицейские кордоны, пройти к палаткам свободно может любой желающий. Рамки металлоискателей убрали, досмотра нет.

В палаточном горке дымит полевая кухня, появилась даже первая бочка с огнем — впрочем, погода стоит теплая, огонь вскоре гаснет. Обитатели палаток говорят: может быть, дрова еще понадобятся, ведь — "как дело пойдет". В то, что все выдвинутые требования будут выполнены, здесь мало кто верит.

"Игры Авакова" и "опасное" радио РИА Новости | Перейти в фотобанк Тренд дня: протесты в Киеве. "Эту революцию назовут козлиной"

Утром в палаточном городке произошла небольшая стычка — по всей видимости, между своими. Перепалка между двумя группами людей переросла в легкую потасовку, которая быстро закончилась. Журналистов, которые снимали происходящее, попросили (скорее — потребовали) выключить камеры.

Возможно, это было просто недоразумение. Хотя некоторые активисты заподозрили, что это — "игры Авакова". По их словам, "чтобы снести палаточный лагерь, власть может прибегнуть к провокациям…".

Но прозвучало и другое пояснение. Один из активистов заявил, что "это радио работает на низких тонах, чтобы воздействовать на психику, чтобы у нас тут были разногласия". Ему возразили: "Это чушь!". Но активист стоял на своем: "Нет, я точно знаю, как это работает". И предложил всем пойти "просить, чтобы выключили радио"…

"Порошенко должен уйти"

Людей в палаточном городке не слишком много (днем мы увидели несколько сотен человек), но настроены они достаточно решительно.

"Нас достало, что власть не выполняет и не собирается выполнять свои обещания. Да еще затеяли эту войну!", — сказал участник акции протеста предприниматель Александр. По егог мнению, война в Донбассе "выогодна президенту Порошенко, она выгодна и президенту России Путину, поэтому она будет продолжаться".

РИА Новости | Перейти в фотобанк Акция протеста у здания Верховной Рады Украины в Киеве

Александр отметил, что уровень жизни украинцев в последние три года "упал раз в 10", в чем тоже вина нынешней власти. Выход, по его словам, один: "будем стоять, пока власть не пойдет геть".

"Порошенко пусть не просто уйдет, он должен ответить за войну и коррупцию. Порошенко надо судить, он должен сидеть в тюрьме. Мы должны посадить хотя бы одного президента (…) а если этого не сделаем, то следующий президент будет еще хуже", — считает Александр.

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О войне говорила и бывший работник прокуратуры Тамара Дмитриевна Руденко. По ее словам, ей "жаль всех, кто гибнет с одной и с другой стороны". Но политики на этой войне наживаются.

"Нам говорят, что мы воюем с Россией, а у президента Порошенко в России бизнес", — отметила женщина. Она добавила, что не поддерживала "евромайдан": видела, что "его устроили нам американцы".

"И это американцы должны ответить за власть, которую они Украине навязали", — отметила Тамара Дмитриевна. По ее мнению, сменить эту "обманувшую народ" власть должен этот новый Майдан.

Спрашиваем, не опасается ли она нового обмана. "Хуже, чем есть, быть уже не может… Коррупция разъела все, так не может продолжаться. Я думаю о детях, о внуках. Вот почему я в свои 86 лет и после операции — пришла сюда… Страну надо спасать", — ответила Тамара Дмитриевна.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Ситуация у здания Верховной Рады Украины в Киеве

Владыка Иван — священник, прошедший весь Майдан, показывает нам фотографии событий 2014 года: "вот этого человека убили… и этого… и этого тоже".

"Я больше не хочу этого. Я тогда вышел, чтобы не было смертей. И сегодня здесь я для этого", — сказал священник. По его словам, всю власть необходимо сменить, прежде всего, сменить депутатский корпус — но добиваться этого необходимо мирным путем.

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А пока ряды протестующих пополняются: время от времени к палаточному городку подходят организованные группы людей, с собой они несут свернутые палатки… Как будут развиваться события дальше, удастся ли удержать протесты в мирном русле, пока можно только предполагать.