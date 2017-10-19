"Майдан" Саакашвили. В прилегающих дворах раздают деньги за участие в акции - нардеп

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина
Второй день подряд в правительственном квартале украинской столицы не утихают акции протеста. Митингующие во главе с Михаилом Саакашвили и рядом народных депутатов требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.
Хотя, по словам народного депутата от "Народного фронта" Игоря Лапина, многие из тех, кто пришел под Верховную Раду не понимают сути своих требований.
"В принципе, право выдвигать требования к власти народ добился на Майдане, это нормально. Но если внимательно рассмотреть требования, которые выдвигают сегодня протестующие, станет понятно, что не все так гладко. Многие вещи говорят о том, что это все вообще не серьезно.
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То же самое касается и антикоррупционного суда. Люди не понимают, чего требуют от Верховной Рады. Политики, которые организовали эту акцию требуют, чтобы депутаты вышли к людям. Но я что-то не видел, чтобы та же Тимошенко показалась в толпе под парламентом. Вместо этого пришел Саакашвили и почему-то начал рассказывать об отставке Петра Порошенко. Так революции не делаются", — отмечает нардеп.
Политика удивляет, что инициаторами акции выступили депутаты, которые несколько лет представляли официальную власть.
"Представители "Самопомочи" рассказывают о том, какой плохой президент, и как Верховная Рада три года саботирует снятие депутатской неприкосновенности. Но ведь вы с самого начала входили в парламентскую коалицию, что же вам мешало принимать такие важные, на ваш взгляд, законы", — возмущается Лапин.
Вместе с тем, депутат не берется прогнозировать, чем могут закончиться организованные акции протеста.
"Может быть все, что угодно — зависит от возможностей финансирования этого митинга, проживания, питания, обслуживания. Говорят, что много людей на этом митинге стоят за деньги. Я не исключаю такой возможности, я сам видел как в прилегающих дворах раздавали деньги за участие в этой акции. Но что поделаешь, пусть люди заработают", — резюмировал он.