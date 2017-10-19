"Майдан" Саакашвили. В прилегающих дворах раздают деньги за участие в акции - нардеп

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Второй день подряд в правительственном квартале украинской столицы не утихают акции протеста. Митингующие во главе с Михаилом Саакашвили и рядом народных депутатов требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.

Хотя, по словам народного депутата от "Народного фронта" Игоря Лапина, многие из тех, кто пришел под Верховную Раду не понимают сути своих требований.

"В принципе, право выдвигать требования к власти народ добился на Майдане, это нормально. Но если внимательно рассмотреть требования, которые выдвигают сегодня протестующие, станет понятно, что не все так гладко. Многие вещи говорят о том, что это все вообще не серьезно.

Среди тех, кто стоит под Верховной Радой есть те, кто разбирается в том, чего требует от власти, а есть те, кто просто пришел поприсутствовать. О чем можно говорить, если среди митингующих не проводится никакой разъяснительной работы. Люди требуют снятия депутатской неприкосновенности, но когда им говоришь, что по этой норме Парасюк, побивший Гелетея, будет нести ответственность, они только разводят руками, мол "как же так, Гелетей же подонок".

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То же самое касается и антикоррупционного суда. Люди не понимают, чего требуют от Верховной Рады. Политики, которые организовали эту акцию требуют, чтобы депутаты вышли к людям. Но я что-то не видел, чтобы та же Тимошенко показалась в толпе под парламентом. Вместо этого пришел Саакашвили и почему-то начал рассказывать об отставке Петра Порошенко. Так революции не делаются", — отмечает нардеп.

Политика удивляет, что инициаторами акции выступили депутаты, которые несколько лет представляли официальную власть.

"Представители "Самопомочи" рассказывают о том, какой плохой президент, и как Верховная Рада три года саботирует снятие депутатской неприкосновенности. Но ведь вы с самого начала входили в парламентскую коалицию, что же вам мешало принимать такие важные, на ваш взгляд, законы", — возмущается Лапин.

Вместе с тем, депутат не берется прогнозировать, чем могут закончиться организованные акции протеста.

"Может быть все, что угодно — зависит от возможностей финансирования этого митинга, проживания, питания, обслуживания. Говорят, что много людей на этом митинге стоят за деньги. Я не исключаю такой возможности, я сам видел как в прилегающих дворах раздавали деньги за участие в этой акции. Но что поделаешь, пусть люди заработают", — резюмировал он.