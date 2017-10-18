Огласите весь список, пожалуйста. Что требуют митингующие от Порошенко?

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Что требуют от Порошенко

Ситуация в Киеве остается напряженной: Рада в оцеплении, а силовиков стянули даже к резиденции президента Петра Порошенко. Митинг из мирного стал "боевым": накануне вечером вновь не обошлось без столкновений. В Киеве опасаются силового сценария, но власти уверяют: разгона не будет.

Тем временем, митингующие разбили палаточный городок и намерены оставаться до тех пор, пока не будут выполнены их требования. Это создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона (отмена мажоритарной системы, переход к открытым спискам). Все три требования уже оформлены в законопроекты и один из организаторов акции нардеп Мустафа Найем говорит, что парламенту потребуется от получаса до 2 часов, чтобы их принять.

По его словам, требования не появились вдруг с потолка, о них уже говорилось давно.

"Мы требовали их выполнения давно и последовательно, сделали для этого все от нас зависящее и сейчас дело только за политической волей президента и спикера парламента. Мы хотим ограничения депутатской неприкосновенности, о чем говорили с первого дня работы созыва. В конце минувшей сессии мы зарегистрировали новый законопроект (N6773) и требуем его рассмотрения. Создания Антикоррупционного суда мы требуем уже полтора года. Изменение избирательных правил — это обещание всех парламентских фракции и пункт предвыборной программы президента. Соответствующий законопроект лежит в парламенте с самого начала созыва", — писал Найем в своем блоге на "Украинской правде".

Подробнее о требованиях митингующих — в обзоре РИА Новости Украина.

Отмена депутатской неприкосновенности

Имеется ввиду принятие законопроекта № 6773, который меняет Конституцию в части депутатской неприкосновенности. Документ авторства народного депутата Юрия Левченко (внефракционный, член партии "Свобода") изымает из статьи 80 Конституции упоминание о депутатской неприкосновенности и требование привлекать к уголовной ответственности, задерживать или арестовывать парламентариев только с согласия Рады.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Ситуация под Верховной Радой, 18 октября 2017 года

Накануне стало известно, что Порошенко внес в Раду законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, но с 2020 года. Проект закона отмечен как неотложный.

Принятие нового избирательного закона Канал vnebo.com.ua на youtube Появилось видео "майдана" Саакашвили с высоты птичьего полета

Митингующие требуют принять законопроект №1068-2 о новых правилах выборов в Раду, соавтором которого является Виктор Чумак. Документом предлагается заменить нынешнюю смешанную избирательную систему (партийные списки, мажоритарные округа с пропуском для самовыдвиженцев) на чистую пропорциональную систему, но по открытым спискам. Когда избиратель голосует не только за партию, но и за конкретного кандидата в ней, формируя список политсилы из наиболее популярных.

Антикоррупционный суд

Речь идет о принятии законопроекта № 6011 авторства народных депутатов Егора Соболева ("Самопомощь"), вице-спикера Оксаны Сыроид, Ивана Крулько ("Батькивщина"), Светланы Залищук, Мустафы Найема и Сергея Лещенко (все БПП).

Законопроект предполагает создание антикоррупционного суда, который бы вел рассмотрение всех дел, находящихся в подследственности у НАБУ.

Саакашвили хочет больше

Однако один из инициаторов акции под Радой Михаил Саакашвили повышает ставки. На днях он заявил: если требования не будут услышаны, акцию хотят сделать бессрочной и добиваться отставки президента Петра Порошенко.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Саакашвили на митинге около Верховной Рады

В блоге на "Украинской правде", опубликованном 11 октября, он выставил лично Порошенко новые условия. Первое — начать бескомпромиссную борьбу с коррупцией, начав со своего окружения.

Открытая продажа Петром Порошенко собственных активов — второе.

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"Вы должны выбрать — или бизнес, или управление страной", — обратился Саакашвили к президенту.

Третье новое требование к президенту — это не только новый закон о выборах в парламент, но и обновление Центральной избирательной комиссии.

Четвертое условие — это снижение тарифов на энергию, в том числе, путем отмены скандальной схемы "Роттердам+".

По итогам первого дня протестов, Саакашвили заявил, что намерен продолжать давление на Порошенко. Это произойдет в случае, если в повестку дня Рады не включат законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности, а также проведении парламентских выборов по открытым спискам.

"Люди будут всяческими методами оказывать давление на так называемых народных избранников, на президента Украины, потому что в конце концов все дороги ведут к нему, и он должен принять для себя решение: Рада не хочет принимать решение — значит, президент может ее распустить. Если президент не хочет принять, то Верховная Рада может принять закон об импичменте и начать процедуру", — сказал Саакашвили в эфире телеканала NewsOne.

По материалам из открытых источников интернет