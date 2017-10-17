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    Саакашвили: народ Украины без победы не вернется домой

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    Новый Майдан? Саакашвили и радикалы готовы к действиям (97)

    (обновлено: )197125
    По словам бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, впервые после Майдана реально вышел на улицу народ Украины, и он без победы домой не вернется.
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 окт – РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что участники акции протеста возле Верховной Рады не вернутся домой "без победы".

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    Во вторник у Рады проходит массовая акция протеста, организованная рядом политических сил, в том числе партией Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. Ряд депутатов заявили, что митинг в Киеве будет продолжаться до выполнения требований его участников.

    "Сегодня впервые после Майдана реально вышел на улицу народ Украины, и он без победы домой не вернется. Это урок любой власти в Украине",- сказал Саакашвили на акции протеста.

    Он также заявил, что с каждым часом людей на акции становится все. Саакашвили призвал всех киевлян выходить на улицу "и отстаивать свои права".

    Политик добавил, что все люди из регионов приехали в столицу на акцию добровольно, самостоятельно и без финансового вознаграждения.

    Он также сообщил, что намерен оставаться с митингующими. "Они сегодня отступили, но их надо добивать, иначе они вернутся и нас добьют. Поэтому мне кажется, что хорошая идея нам всем тут остаться, пока они не примут все, что мы требуем, пока они не поменяют правила игры. Я останусь вместе с вами. Будет все очень просто. Нас будет больше и больше, мы будем все сильнее и сильнее. Мне некуда отступать",- добавил Саакашвили.

    Ранее из-за попытки пройти без досмотра к месту митинга у демонстрантов возникла стычка с силовиками. По данным полиции, пострадали два человека, в том числе один силовик. Как сообщили медики, за помощью обратились около 10 митингующих.

    Лишенный гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши.

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