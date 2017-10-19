наверх
19.10.201716:16
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Третий Майдан. Ненависть к власти закончится разрушениями - Тарута

    Тема:

    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (180)

    (обновлено: )21820
    Народный депутат Сергей Тарута считает, что доведенные до отчаяния и депрессии украинцы вполне способны на то, чтобы призвать власть к ответу. Протесты под Радой могут обернуться непредсказуемыми последствиями.
    Сергей Тарута. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Игорь Лапин
    РБК-Украина
    "Майдан" Саакашвили. В прилегающих дворах раздают деньги за участие в акции - нардеп

    Третий день под Верховной Радой продолжаются акции протеста, инициированные экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и рядом оппозиционных политических сил. Несмотря на то, что организаторы митингов настаивают на мирном характере протестов, время от времени возникают стычки между участниками акции и правохранителями.

    По мнению внефракционного нардепа Сергея Таруты, своими необдуманными действиями власть провоцирует людей на конфликт.

    "Эта власть абсолютно ничем не отличается от своих предшественников. Эти люди постоянно подбрасывают дрова в печь общественного недовольства. К примеру, зачем было пускать слезоточивый газ в сторону палаточного лагеря? Я знаю, что очень много идейных ребят, которые были на Майдане пришли и под Верховную Раду. Они очень сильно возмущены такими действиями силовиков и власти, собирают своих побратимов. Протест — это хорошо, но он должен быть правильным и влиять на власть. В Украине же политикам безразличны требования людей. "Вы там протестуйте, а мы подкупим одного, второго, третьего…", — говорит Тарута.

    Ситуация под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    "Майдан" Саакашвили: новый сбор под Радой, "осада" Порошенко

    Читайте также: Весомое мнение: на Майдане накал пока слабый, нужна жертва

    По словам нардепа, протесты могут обернуться непредсказуемыми последствиями.

    Сегодня, согласно социологическим исследованиям около 30% украинцев находится в состоянии депрессии. Это означает абсолютно неуправляемое поведение, что у человека огромная энергия ненависти к власти. Эта ненависть может вылиться в разрушение. Я за эволюционный подход развития страны, а не за революционный. Когда на улицы выходят простые люди, а потом политики и олигархи присоединяются и манипулируют этим", — считает политик.

    Кроме того, Тарута прокомментировал требование митингующих о снятии с депутатов из неприкосновенности.

    Андрей Портнов. Архивное фото
    УНИАН
    Портнов: Порошенко получает прямую выгоду от "майдана" Саакашвили

    "Тема снятия неприкосновенности с народных депутатов — абсолютная манипуляция обществом. Лично я буду поддерживать эту норму только тогда, когда она будет касаться и президента страны, и судей. Дело в том, что Петр Порошенко сегодня банально хочет получить рычаг давления на тех, кто его критикует. Прежде чем подать эту инициативу в Верховную Раду, президент должен был подать пример остальным. Лично мне бояться нечего — ни один из депутатов парламента не заплатил столько налогов в казну государства, как это сделал я. Порошенко должен уйти в отставку, сегодня он уничтожает Украину, продолжая начатое его предшественником Виктором Януковичем", — подытожил политик.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Внедорожник Lexus, который сбил пешеходов на тротуаре в Харькове
    Смертельное ДТП. Внедорожник сбил пешеходов в Харькове
    Митингующие под Верховной Радой
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Как голосовали за медреформу
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Министр образования Лилия Гриневич
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии