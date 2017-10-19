Третий Майдан. Ненависть к власти закончится разрушениями - Тарута

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Третий день под Верховной Радой продолжаются акции протеста, инициированные экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и рядом оппозиционных политических сил. Несмотря на то, что организаторы митингов настаивают на мирном характере протестов, время от времени возникают стычки между участниками акции и правохранителями.

По мнению внефракционного нардепа Сергея Таруты, своими необдуманными действиями власть провоцирует людей на конфликт.

"Эта власть абсолютно ничем не отличается от своих предшественников. Эти люди постоянно подбрасывают дрова в печь общественного недовольства. К примеру, зачем было пускать слезоточивый газ в сторону палаточного лагеря? Я знаю, что очень много идейных ребят, которые были на Майдане пришли и под Верховную Раду. Они очень сильно возмущены такими действиями силовиков и власти, собирают своих побратимов. Протест — это хорошо, но он должен быть правильным и влиять на власть. В Украине же политикам безразличны требования людей. "Вы там протестуйте, а мы подкупим одного, второго, третьего…", — говорит Тарута.

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По словам нардепа, протесты могут обернуться непредсказуемыми последствиями.

Сегодня, согласно социологическим исследованиям около 30% украинцев находится в состоянии депрессии. Это означает абсолютно неуправляемое поведение, что у человека огромная энергия ненависти к власти. Эта ненависть может вылиться в разрушение. Я за эволюционный подход развития страны, а не за революционный. Когда на улицы выходят простые люди, а потом политики и олигархи присоединяются и манипулируют этим", — считает политик.

Кроме того, Тарута прокомментировал требование митингующих о снятии с депутатов из неприкосновенности.

"Тема снятия неприкосновенности с народных депутатов — абсолютная манипуляция обществом. Лично я буду поддерживать эту норму только тогда, когда она будет касаться и президента страны, и судей. Дело в том, что Петр Порошенко сегодня банально хочет получить рычаг давления на тех, кто его критикует. Прежде чем подать эту инициативу в Верховную Раду, президент должен был подать пример остальным. Лично мне бояться нечего — ни один из депутатов парламента не заплатил столько налогов в казну государства, как это сделал я. Порошенко должен уйти в отставку, сегодня он уничтожает Украину, продолжая начатое его предшественником Виктором Януковичем", — подытожил политик.