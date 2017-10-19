"Третий Майдан". Коломойский потратится, Саакашвили проиграет, Порошенко не уступит

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Четверг в Верховной Раде должен был стать чем-то вроде часа "Х". Именно этот день митингующие под ВР назначили определяющим в плане выполнения тройки своих неотложных требований к власти.

Но учитывая, что у тех, кто находился в стенах парламента и за его пределами изначально было разное видение решение вопроса, одна из сторон вполне могла посчитать себя проигравшей.

Например, когда Рада проголосовала за то, чтобы отправить вопрос снятия неприкосновенности с депутатов на рассмотрение Конституционного суда, в толпе на площади Конституции встретили это с недоумением. Многие из собравшихся наивно полагали, что вопрос будет решаться здесь и сейчас. Когда же выяснилось, что это дело не одного дня, митингующие не могли скрыть своего раздражения. "Нас опять развели как котят", — читалось по лицам на площади Конституции. Хотя, для тех, кто с самого начала был "в теме" такое развитие событий не стало сюрпризом.

Один из таких людей, "майдановец со стажем", нардеп от "Блока Петра Порошенко" Сергей Каплин убежден, что протесты под Верховной Радой вряд ли станут серьезным явлением новейшей украинской истории.

УНИАН Сергей Каплин. Архивное фото

Вам не кажется, что требуя от власти выполнения того, к чему она, в общем-то готова, митингующие под Радой стучатся в открытые двери?

— Сложно сказать, но против политиков, которые сегодня сосредоточены во власти однозначно сыграл принцип бумеранга. Для того, чтобы попасть в Верховную Раду и кресло президента все они обещали вещи, популярные среди простого народа. В первую очередь, это касается снятия депутатской неприкосновенности. Но время прошло, а никто в этом направлении так ничего и не сделал. Нардепы не то, что не сняли неприкосновенность, но даже не захотели ее ограничить. То же самое касается и закона о выборах, нынешний аналог которого позволяет мажориарщикам за гречку скуповывать (покупать — Ред.) целые округа. За три года коалиция провела через Раду все что угодно, кучу сомнительных вещей, но даже пальцем не пошевелила, чтобы выполнить свои обещания.

Почему на протяжении трех лет никого не волновали все эти вопросы, а сейчас они вдруг встали ребром?

— Вполне очевидно, что если люди народ так долго проглатывал эти вещи, что-то должно было стать катализатором для того, чтобы в какой-то момент это прекратилось. По моей информации, в этом процессе активно участвует олигарх Игорь Коломойский, а на организацию "прозрения" народа были потрачены огромные средства. Говорят также о том, что финансы под это дело выделяют и олигархи из РФ. Нельзя исключать и того, что многие люди сами вышли на улицы — во всяком случае, под Верховной Радой я видел тех, кто принимал участие и в первом и втором Майданах, на "тарифном" Майдане. Сошлись все факторы и тут мы видим не один, а целых три Майдана — простых людей, тех, кого привез Коломойский и провокаторов.

Какова в этом всем процессе роль экс-президента Грузии Михаила Саакашвили?

— Очевидно, что в кооперации с очень богатыми людьми кто-то должен был запустить этот процесс. Ну, не сделал бы это Коломойский, деньги выделил бы кто-то другой, Иванов, Петров, Сухишвили… Ситуация уже находилась на поверхности и ничего удивительного здесь нет. Да, вряд ли это можно назвать Майданом, но это достаточно серьезная акция протеста. Фактором страха может служить наличие оружия, взрывчатки, что реально может нести в себе угрозу Верховной Раде и депутатам. Но в случае чего, у власти имеется ресурс, чтобы вывести нардепов и спасти их от расправы.

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Начиная с пятницы, Верховная Рада фактически уходит на двухнедельные каникулы. Протесты затухнут?

— Думаю, да. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, получат ли организаторы митингов второй транш финансирования. Ведь все это стоит немалых денег. Надо купить палатки, еду, все остальное… Ни для кого не секрет, что последний Майдан тоже финансировался. Как комендант Майдана в 2014-м, прекрасно знаю, как привозили по тысяче перфораторов, тонны литров бензина. Это ж не бабушка-пенсионерка все привезла… Понятное, что у каждого такого процесса есть свои акционеры. Есть они и здесь.

Кто выиграет, а кто потеряет от того, что "третий майдан" в итоге будет поставлен на паузу?

— Саакашвили однозначно одержит очередное поражение с точки зрения своей эффективности. Акционеры этих протестов вряд ли получат какие-то уступки от Петра Порошенко, а именно "Укрнафта" и "ПриватБанк". Коломойскому так или иначе придется платить по выставленным счетам, ведь много бюджета действительно было украдено.

Стоит ли ожидать накала страстей в правительственном квартале столицы?

— Вряд ли, ведь между теми, кто сейчас на улицах и теми, кто сидит в кабинетах огромная пропасть. Как физическая, так и мировозренческая. В кулуарах Верховной Рады депутаты шутят, рассказывают анекдоты и голосуют за медицинскую реформу. Парламентариев охраняют тысячи правоохранителей и для них даже сделан специальный коридор. На улице перед парламентом — каша в стаканчике, суп, баланда, холод и неудовлетворение. Люди находятся в слишком разных мирах

Каким вам видится дальнейшее развитие ситуации?

— Будет запущена рабочая группа по антикоррупционному суду, будет направлено в Конституционный суд представление о снятии неприкосновенности. Третьим документом будет что-то по реформе избирательной системы. Но нужно понимать, "мажоритарщики" не сдадут эту позицию. Их всех устраивает то, что есть сейчас. Каждый из 226-ти "мажоритарщиков" привезет под Раду по сто человек и это уже будет 20 тысяч митингующих. И это минимум, ведь внефракционные депутаты могут свести в Киев до полмиллиона, целыми селами. Сейчас, к слову, есть такая идея. И это будет такой майдан, который, поверьте, добьется не только перевыборов в парламент, но и досрочных президентских.