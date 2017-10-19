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    Фотоленты

    В ожидании снятия неприкосновенности. Митингующие остаются под Радой

    Тема:

    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (176)

    (обновлено: )42710
    Митингующие под Верховной Радой
    Митингующие под Верховной Радой
    Митингующие под Верховной Радой
    Митингующие под Верховной Радой
    Митингующие под Верховной Радой
    Митингующие под Верховной Радой
    Митингующие под Верховной Радой
    Митингующие под Верховной Радой
    Митингующие под Верховной Радой
    Митингующие под Верховной Радой
    Митингующие под Верховной Радой
    Митингующие под Верховной Радой
    Митингующие под Верховной Радой
    Митингующие под Верховной Радой
    Митингующие под Верховной Радой
    Митингующие под Верховной Радой
    Митингующие под Верховной Радой /
    Митингующие под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митингующие под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митингующие под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митингующие под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митингующие под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митингующие под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митингующие под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митингующие под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митингующие под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митингующие под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митингующие под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митингующие под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митингующие под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митингующие под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митингующие под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митингующие под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митингующие под Верховной Радой /
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Обстановка в палаточном городке возле здания Верховной Рады Украины в Киеве остается спокойной, к лагерю протестующих подтягиваются люди, которые планируют принять участие в митинге, передает корреспондент РИА Новости.

    Ранее организаторы акции анонсировали на четверг новый митинг возле парламента, который в этот день проведет очередное заседание, и, как ожидается, может рассмотреть ряд законопроектов, касающихся выполнения требований протестующих.

    Игорь Лапин
    РБК-Украина
    "Майдан" Саакашвили. В прилегающих дворах раздают деньги за участие в акции - нардеп

    Люди в палаточном городке пока занимаются своими делами — часть стоит по периметру лагеря с металлическими щитами, охраняя его территорию, еще часть находится в палатках. Также жители палаточного городка попросили сторонников партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" свернуть партийные флаги.

    Правительственный квартал рядом с Радой перекрыт правоохранителями, они проводят досмотр личных вещей всех, кто направляются к зданию парламента.

    Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", а также партии экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. По словам Саакашвили, если требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке президента Петра Порошенко.

    Митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Во вторник вечером между протестующими и правоохранителями произошло несколько столкновений. В среду очередная потасовка произошла возле здания Рады, правоохранители применили слезоточивый газ. Полиция задержала 11 человек, пострадавших нет. В полиции пояснили, что стычка произошла из-за отказа митингующих отдавать украденные накануне у правоохранителей щиты.

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