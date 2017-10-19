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    Жуткое ДТП в Харькове. Аваков просит Раду ужесточить наказание за нарушение ПДД

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    Смертельное ДТП. Внедорожник сбил пешеходов в Харькове (26)

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    Глава МВД Арсен Аваков призвал Раду принять законы, позволяющие ввести в действие: повсеместное применение процедур автоматической видеофиксации нарушений и жесткие штрафы
    Внедорожник Lexus, который сбил пешеходов на тротуаре в Харькове
    kh.depo.ua

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков просит парламент до конца года принять законы, которые позволят усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения и ужесточить наказание за их нарушение.

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    "Считаю, что пора завершить общественную дискуссию по поводу резкого ужесточения мер против нарушителей на дорогах. Необходимо немедленно, до конца текущего года принять находящиеся в парламенте и правительстве законодательные акты, позволяющие ввести в действие: повсеместное применение процедур автоматической видеофиксации нарушений и жесткие штрафы; радикальное ужесточение наказания за вождение автомобилей в пьяном виде", — написал Аваков в Facebook в четверг.

    Он добавил, что все поправки и уточнения к действующим законам, позволяющие реально радикально остановить "войну на дорогах", уже внесены на рассмотрение парламента и согласованы с профильным комитетом Верховной Рады.

    Накануне внедорожник Lexus въехал в толпу в Харькове, в результате аварии погиблипять человек, шестеро пострадали. По данным МВД, трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого света светофора.

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    Как выяснили СМИ, за рулем внедорожника находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. По предварительным данным, следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено.

    Позже также стало известно, что за рулем автомобиля Volkswagen Touareg находился 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия.

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