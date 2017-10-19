МВД требует от митингующих под Радой вернуть щиты Нацгвардии

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Правоохранители выдвинули требование к митингующим у здания Верховной Рады в Киеве — вернуть им защитные щиты, отобранные во вторник, сообщил в четверг пресс-секретарь министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

Ранее начальник главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что митингующие у здания Рады во вторник похитили у Национальной гвардии щиты — около 80 штук. По его словам, активисты вечером планировали использовать щиты во время перемещения по центру столицы. Возвращать щиты они отказались, в связи с чем полиция отобрала их силой, а тех, кто сопротивлялся, задержали.

"Есть жесткое требование к митингующим — вернуть государственное имущество, это щиты Нацгвардии. Часть из них вчера была изъята у них, часть еще осталась. Они завладели государственным имуществом", — сказал Шевченко в эфире телеканала "112 Украина".

Он добавил, что сейчас главная задача силовиков — не допустить, чтобы на митинг пронесли оружие.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", а также партии экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. По словам Саакашвили, если требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке президента Петра Порошенко.

Митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Во вторник вечером между протестующими и правоохранителями произошло несколько столкновений.