Депутаты будут драться, но не выполнять требования протестующих — эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В четверг, 19 октября, народные депутаты планируют приступить к рассмотрению двух требований участников митинга, который вот уже третий день продолжается возле парламента. Эти два требования – снятие неприкосновенности и принятие новых правил выборов в парламент. В связи с этим, организаторы акции "За большую политическую реформу" призвали украинцев прийти сегодня к Верховной Раде и находиться там, пока нардепы не смогут выполнить их требования.

Всего требований, как известно, три – снятие неприкосновенности, введение новых правил выборов в парламент и создание антикоррупционного суда.

Как будут разворачиваться события под стенами парламента, спрогнозировал политолог Петр Олещук в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи буде сьогодні під стінами парламенту так само гаряче, як і у вівторок?

Це буде залежати від багатьох факторів. В першу чергу від того, яким чином буде йти голосування, яким чином буде йти обговорення на рівні парламенту. Тут треба розуміти, що будь-якої ситуації в парламенті може вистачити для того, щоб ситуація довкола парламенту стала менш спокійною.

Представники фракції НФ кажуть, що окремі нардепи можуть побоюватися йти в парламент, а відповідно, і голосів не набереться на виконання вимог протестувальників. Чи місце подібним сумнівам?

Це один із варіантів. Тобто, наприклад, починає роботу парламент, депутатів немає, рішення не ухвалюються. Знову ж таки, це може бути сигналом для того, що влада ігнорує, не хоче виконувати вимоги протестувальників тощо. Також розгойдати ситуацію можуть, наприклад, які-небудь внутрішньо-парламентські заворушення, пов'язані із блокуваннями трибуни тощо. Тобто технологічно це може бути відпрацьовано по-різному. Головне — це така недвозначна демонстрація того, що ніхто в принципі не збирається виконувати ті вимоги, які були озвучені.

Навіть робити вигляд, що їх виконують, ніхто не збирається?

Я думаю, будуть спроби зробити вигляд. Але я ж кажу, що в принципі парламент — це ж не якийсь одноосібний орган. Там є різні політики, різні політичні сили, і влаштувати якусь внутрішньопарламентську бійку, це не настільки важко. Тобто там професіонали працюють, вони знають, як це робити. І якщо це все відбудеться, то без особливих проблем можна прогнозувати, що довкола парламенту так само будуть якісь заворушення.

Якщо відповідні рішення через парламент не пройдуть, акція стане безстроковою, чи перейде в більш гарячу фазу?

Я думаю, що вона стане безстроковою. А там буде залежати від того, яким чином в подальшому будуть розвиватися події. Тобто цілком можливо, що акція через деякий час справді може маргіналізуватися, і тоді вона втратить свій сенс, свій запал, і відповідно, вона поступово зійде в таку достатньо малозначиму подію. З іншого боку, влада може наробити якихось помилок, які можуть, наприклад, посприяти мобілізації протестного електорату і загалом громадян, які будуть готові до протесту. Тоді акція навпаки може перетворитися з локальної на щось глобальне. Тобто я думаю, що насправді ніхто не може точно прогнозувати, в що ця акція може вилитися. Тобто вона може як маргіналізуватися і зійти нанівець через деякий час, так і стати через деякий час досить серйозним фактором політики.

Чи варто чекати від влади застосування насильства, що може спровокувати мобілізацію людей на вулицях найближчими днями?

Прогнозувати можна все що завгодно. Тобто все залежить від того, який конкретно сценарій і що виступає основою, що конкретно планувалося, коли всі ці акції розпочиналися. Тобто для мене абсолютно очевидно, що ті гасла, які винесені в якості декларативних, вони основою для якогось загальнонаціонального повстання бути не можуть. Тому що вони достатньо абстрактні для більшості громадян, які досить слабко розуміють, що таке виборча система, і що таке антикорупційний суд. Тому очевидно, що для того, щоб ці акції перетворилися з локальних на загальнонаціональні, вони повинні супроводжуватися якимось такими зарядженими подіями типу легендарного побиття студентів на Майдані. Але я не є, як то кажуть, безпосереднім учасником, тому я не можу сказати, чи були відповідні плани в організаторів. Хоча ми звичайно можемо припускати, що розрахунок на те, що влада, наприклад, може наробити відповідних помилок, він був.

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Свое мнение по поводу акций протеста высказали в эфире «ГС» и слушатели.

Юрій, Київ: Я хочу сказати, що з 90-го року ми надивилися на громадян з тих всіх проектів. Ці всі революції були змодельовані, зрежисовані існуючим режимом для того, щоб продовжити своє подальше існування і розводити світ на гроші, і чіпляти різні макаронні вироби на вуха громадян. От зараз опрацьовується черговий. Кучма підсунув Ющенка, потім Янукович — Порошенка і все таке інше. Все добре у всіх, окрім громадян. Те, що я хочу сказати. Так що це новий проект, давайте дивитися, що буде.

Ольга, Киев: Вы знаете, организовывает эти все заварушки Найем, Лещенко — это всем известно уже. Никто не скрывает даже, что это известные грантоеды, я по-другому даже не могу сказать. Кому это выгодно? Я уже читала в интернете версию, что в общем-то, почему у нас осеннее обострение, как правило. Потому что в западных областях и вообще в Украине заканчиваются осенние полевые работы. У людей нет работы, и они таким образом идут на заработки.

Ранее специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Александр Ивасивка сообщал, что количество протестующих под Радой перевалило за тысячу, в том числе мобилизовались политические партии.

В свою очередь директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко заявлял, что некоторые участники протеста пришли под стены ВР далеко не с самыми мирными намерениями.