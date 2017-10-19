наверх
19.10.201717:27
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Интервью

    Депутаты будут драться, но не выполнять требования протестующих — эксперт

    Тема:

    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (182)

    (обновлено: )29920
    Для того, чтобы протесты под Радой стали общенациональными, они должны сопровождаться неосторожными шагами со стороны власти, считает политолог Петр Олещук.
    Петр Олещук
    Фото с личной страницы Петра Олещука в Facebook

    РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

    В четверг, 19 октября, народные депутаты планируют приступить к рассмотрению двух требований участников митинга, который вот уже третий день продолжается возле парламента. Эти два требования – снятие неприкосновенности и принятие  новых правил выборов в парламент. В связи с этим, организаторы акции "За большую политическую реформу" призвали украинцев прийти сегодня к Верховной Раде и находиться там, пока нардепы не смогут выполнить их требования.

    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    УНИАН
    Как Порошенко использует протесты в Киеве? Мнение Разумкова

    Всего требований, как известно, три – снятие неприкосновенности, введение новых правил выборов в парламент и создание антикоррупционного суда. 

    Как будут разворачиваться события под стенами парламента, спрогнозировал политолог Петр Олещук в эфире радиостанции Голос Столицы.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Чи буде сьогодні під стінами парламенту так само гаряче, як і у вівторок?

    Це буде залежати від багатьох факторів. В першу чергу від того, яким чином буде йти голосування, яким чином буде йти обговорення на рівні парламенту. Тут треба розуміти, що будь-якої ситуації в парламенті може вистачити для того, щоб ситуація довкола парламенту стала менш спокійною. 

    Представники фракції НФ кажуть, що окремі нардепи можуть побоюватися йти в парламент, а відповідно, і голосів не набереться на виконання вимог протестувальників. Чи  місце подібним сумнівам?

    Политолог о главной цели протестов под Радой. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    Политолог о главной цели протестов под Радой

    Це один із варіантів. Тобто, наприклад, починає роботу парламент, депутатів немає, рішення не ухвалюються. Знову ж таки, це може бути сигналом для того, що влада ігнорує, не хоче виконувати вимоги протестувальників тощо. Також розгойдати ситуацію можуть, наприклад, які-небудь внутрішньо-парламентські заворушення, пов'язані із блокуваннями трибуни тощо. Тобто технологічно це може бути відпрацьовано по-різному. Головне — це така недвозначна демонстрація того, що ніхто в принципі не збирається виконувати ті вимоги, які були озвучені.

    Навіть робити вигляд, що їх виконують, ніхто не збирається? 

    Я думаю, будуть спроби зробити вигляд. Але я ж кажу, що в принципі парламент — це ж не якийсь одноосібний орган. Там є різні політики, різні політичні сили, і влаштувати якусь внутрішньопарламентську бійку, це не настільки важко. Тобто там професіонали працюють, вони знають, як це робити. І якщо це все відбудеться, то без особливих проблем можна прогнозувати, що довкола парламенту так само будуть якісь заворушення.

    Якщо відповідні рішення через парламент не пройдуть, акція стане безстроковою, чи перейде в більш гарячу фазу?

    Акция протеста у здания Верховной Рады Украины в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акции протеста в Киеве не достаточно, чтобы сместить Порошенко - эксперт

    Я думаю, що вона стане безстроковою. А там буде залежати від того, яким чином в подальшому будуть розвиватися події. Тобто цілком  можливо, що акція через деякий час справді може маргіналізуватися, і тоді вона втратить свій сенс, свій запал, і відповідно, вона поступово зійде в таку достатньо малозначиму подію. З іншого боку, влада може наробити якихось помилок, які можуть, наприклад, посприяти мобілізації протестного електорату і загалом громадян, які будуть готові до протесту. Тоді акція навпаки може перетворитися з локальної на щось глобальне. Тобто я думаю, що насправді ніхто не може точно прогнозувати, в що ця акція може  вилитися. Тобто вона може як маргіналізуватися і зійти нанівець через деякий час, так і стати через деякий час досить серйозним фактором політики.

    Чи варто чекати від влади застосування насильства, що може спровокувати мобілізацію людей на вулицях найближчими днями?

    Акция в Киеве с требованием реформ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Тренд дня: протесты в Киеве. "Эту революцию назовут козлиной"

    Прогнозувати можна все що завгодно. Тобто все залежить від того, який конкретно сценарій і що виступає основою, що конкретно планувалося, коли всі ці акції розпочиналися. Тобто для мене абсолютно очевидно, що ті гасла, які винесені в якості декларативних, вони основою для якогось загальнонаціонального повстання бути не можуть. Тому що вони достатньо абстрактні для більшості громадян, які досить слабко розуміють, що таке виборча система, і що таке антикорупційний суд. Тому очевидно, що для того,  щоб ці акції перетворилися з локальних на загальнонаціональні, вони повинні супроводжуватися якимось такими зарядженими подіями типу легендарного побиття студентів на Майдані. Але я не є, як то кажуть, безпосереднім учасником, тому я не можу сказати, чи були відповідні плани в організаторів. Хоча ми звичайно можемо припускати, що розрахунок на те, що влада, наприклад, може наробити відповідних помилок, він був. 

    Смотрите также: Бунт под Радой. Как протестующие призывали Киев "вставать"

    Свое мнение по поводу акций протеста высказали в эфире «ГС» и слушатели.

    Юрій, Київ: Я хочу сказати, що з 90-го року ми надивилися на громадян з тих всіх проектів. Ці всі революції були змодельовані, зрежисовані існуючим режимом для того, щоб продовжити своє подальше існування і розводити світ на гроші, і чіпляти різні макаронні вироби на вуха громадян. От зараз опрацьовується черговий. Кучма підсунув Ющенка, потім Янукович — Порошенка і все таке інше. Все добре у всіх, окрім громадян. Те, що я хочу сказати. Так що це новий проект, давайте дивитися, що буде.

    Столкновения под Верховной Радой
    twitter.com/ACRains
    Третий Майдан: хроника протестных столкновений в центре Киева

    Ольга, Киев: Вы знаете, организовывает эти все заварушки Найем, Лещенко — это всем известно уже. Никто не скрывает даже, что это известные грантоеды, я по-другому даже не могу сказать. Кому это выгодно? Я уже читала в интернете версию, что в общем-то, почему у нас осеннее обострение, как правило. Потому что в западных областях и вообще  в Украине заканчиваются осенние полевые работы. У людей нет работы, и они таким образом идут на заработки. 

    Ранее специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Александр Ивасивка сообщал, что количество протестующих под Радой перевалило за тысячу, в том числе мобилизовались политические партии.

    В свою очередь директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко заявлял, что некоторые участники протеста пришли под стены ВР далеко не с самыми мирными намерениями.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Работа криминалистов на месте страшного ДТП в Харькове.
    Смертельное ДТП. Внедорожник сбил пешеходов в Харькове
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Как голосовали за медреформу
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Министерство образования и науки Украины
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии