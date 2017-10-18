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    Политолог о главной цели протестов под Радой

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    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (141)

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    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что цель протестов под Верховной Радой — создать политический кризис в стране. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.
    РИА Новости Украина/Youtube

    Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряд общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. По словам Саакашвили, если требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке президента Петра Порошенко.

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    Ранее митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Во вторник вечером между протестующими и правоохранителями произошли несколько столкновений. По данным полиции, пострадали четыре человека, в том числе силовики.

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