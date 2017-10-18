В "Оппоблоке" считают, что Украина не переживет третий "майдан"

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в парламенте Юрий Бойко заявил, что выступает против революционных преобразований в Украине, так как страна не переживет третий "майдан".

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", а также партии экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряд общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. По словам Саакашвили, если требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке президента Петра Порошенко.

"Наша страна третьего "майдана" не переживет, и мы категорически против таких революционных преобразований. Поскольку как только в нашей стране революция, то потом падает в три раза национальная валюта, народ становится беднее, а учитывая уровень накала в обществе, еще может быть и раскол страны", — сказал Бойко журналистам, общение которых транслировал телеканал "112 Украина".

По его словам, в связи со сложившейся ситуацией партия продолжает настаивать на проведении досрочных парламентских выборах. "Мы требуем переизбрания этого парламента, он не пользуется доверием людей. Но это должны быть выборы, эволюционное развитие, а не революция, которую сейчас пытаются создать", — добавил Бойко.

Плановые парламентские выборы пройдут в Украине в 2019 году. Порошенко ранее неоднократно заявлял, что против досрочных выборов, так как они затормозят ход реформ и дестабилизируют ситуацию.

Ранее митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Во вторник вечером между протестующими и правоохранителями произошли несколько столкновений. По данным Нацполиции, пострадали два силовика.